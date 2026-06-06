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Falta de medicamentos pone en riesgo la vida de más de 4.000 palestinos, según autoridades

Falta de medicamentos pone en riesgo la vida de más de 4.000 palestinos, según autoridades

Sputnik Mundo

La falta de medicinas e insumos médicos mantiene en alerta al sistema de salud palestino, mientras continúan las evacuaciones de pacientes y crece la presión... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T06:43+0000

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La escasez de medicamentos y suministros médicos en los territorios palestinos ha colocado en una situación crítica a miles de pacientes, particularmente en Gaza y Cisjordania, donde las autoridades sanitarias advirtieron que la escasez de tratamientos amenaza la vida de personas con enfermedades graves.El Ministerio de Salud palestino informó que más de 4.000 pacientes con cáncer enfrentan un riesgo considerable debido al agotamiento de medicamentos esenciales, mientras que miles de personas que requieren diálisis también podrían ver comprometida su atención médica por la insuficiencia de recursos.Según la dependencia, 50 de los 97 medicamentos destinados a tratamientos oncológicos ya no están disponibles, además de que se reporta la falta de 265 insumos médicos especializados y 79 artículos de laboratorio indispensables para el funcionamiento de los centros de salud.Las autoridades agregaron que más de 11.000 cirugías programadas han tenido que ser aplazadas debido a la carencia de suministros, situación que se suma al deterioro de la infraestructura hospitalaria provocado por el conflicto en la Franja de Gaza.En paralelo, Al Jazeera reportó que 26 pacientes fueron evacuados recientemente del enclave palestino para recibir atención médica en el extranjero, en un esfuerzo por garantizar tratamientos que actualmente no pueden ser proporcionados dentro del territorio.La situación de seguridad también continúa agravándose. De acuerdo con el hospital Shifa, al menos nueve personas murieron durante la noche tras una serie de ataques israelíes en Ciudad de Gaza.En otro frente, el Tribunal Supremo de Israel rechazó de forma unánime una política gubernamental que impedía al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a detenidos palestinos en cárceles israelíes. El fallo determinó que la medida carecía de sustento legal tanto en la legislación israelí como en el derecho internacional.

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