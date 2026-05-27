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"Cero dólares": el fondo de Trump para la reconstrucción de Gaza permanece vacío 4 meses después de su creación

"Cero dólares": el fondo de Trump para la reconstrucción de Gaza permanece vacío 4 meses después de su creación

Sputnik Mundo

El fondo adjunto al Consejo de Paz, creado por el presidente de EEUU, Donald Trump, para la reconstrucción de Gaza permanece vacío, informa 'Financial Times'... 27.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-27T11:11+0000

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Cuatro meses después de la constitución del Consejo de Paz, el fondo financiero instituido por el Banco Mundial no ha recibido contribución alguna por parte de los donantes, señala la publicación citando fuentes.Según Financial Times, el fondo del Consejo de Paz está vacío, mientras que la propia organización se encuentra estancada en una indeterminación jurídica y política que ha paralizado los proyectos de reconstrucción en Gaza.Los fondos no fueron canalizados a través de lo gestionado por el Banco Mundial con apoyo de la ONU, sino que se depositaron en la cuenta del banco JPMorgan. El medio destaca que el Banco Mundial debe rendir cuentas detalladas a los donantes y miembros del Consejo de Paz sobre la situación financiera del fondo para Gaza, a diferencia de la cuenta en JPMorgan, que carece de tales "exigencias de transparencia independientes".Un portavoz del Consejo de Paz declaró al periódico que se han elaborado "varias opciones para obtener financiamiento", incluido el mecanismo del Banco Mundial, y que "por ahora los participantes han optado por otras vías".Se indica que el Consejo de Paz presentará los informes financieros al consejo ejecutivo, integrado por funcionarios de la Administración Trump y otros asesores, "en el momento adecuado".Las aportaciones de Marruecos de aproximadamente 20 millones de dólares sirvieron para financiar la oficina del alto representante para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, y los salarios del comité tecnocrático palestino encargado de la gestión del sector. Emiratos Árabes Unidos destinó 100 millones de dólares a la capacitación de policías para Gaza, pero el programa aún no se ha iniciado y los fondos permanecen congelados.El Departamento de Estado estadounidense pretende redistribuir cerca de 1.200 millones de dólares de los fondos de ayuda hacia proyectos alineados con la agenda del consejo. No obstante, estos recursos, que no llegarán directamente al consejo, todavía no han sido ejecutados.El presidente de EEUU anunció la creación del Consejo de Paz a mediados de enero. El propio Donald Trump se convirtió en su presidente, y entre otros miembros se mencionaron al secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial, Stephen Witkoff, el inversor Jared Kushner, el subasesor de Seguridad Nacional, Robert Gabriel Jr., el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.El 22 de enero, en Davos, se aprobó el estatuto del Consejo de Paz. El documento fue firmado por Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudita, EEUU, Turquía, EAU, Uzbekistán y Mongolia. Se preveía que otros países pudieran adherirse a la organización, la cual no se limitaría a operar únicamente en Gaza, sino que extendería su labor a otras regiones.En febrero, Trump afirmó que algunos miembros del Consejo de Paz aportarían un total de 7.000 millones de dólares para la ayuda a Gaza.

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