"Hoy dimos fin a la guerra con Irán", dice Trump

Horas antes, Trump dijo desde la Casa Blanca que un acuerdo con el país persa podría ocurrir "en los próximos días", incluso este fin de semana. Además, señaló que la firma del mismo sería en Europa.Desde Irán han mostrado escepticismo a las declaraciones vertidas desde Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei, declaró que los informes sobre la fecha y el lugar de la firma de un posible acuerdo con EEUU "siguen siendo especulativos".
El presidente estadounidense Donald Trump hizo estas afirmaciones durante su mensaje virtual emitido en un mitin de apoyo a Burt Jones, quien buscará la gubernatura de California. El mandatario reiteró además que Irán se comprometió a no tener armas nucleares.
Horas antes, Trump dijo desde la Casa Blanca que un acuerdo con el país persa podría ocurrir "en los próximos días", incluso este fin de semana. Además, señaló que la firma del mismo sería en Europa.
Desde Irán han mostrado escepticismo a las declaraciones vertidas desde Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei, declaró que los informes sobre la fecha y el lugar de la firma de un posible acuerdo con EEUU "siguen siendo especulativos".
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