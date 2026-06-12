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"Hoy dimos fin a la guerra con Irán", dice Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump hizo estas afirmaciones durante su mensaje virtual emitido en un mitin de apoyo a Burt Jones, quien buscará la... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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Horas antes, Trump dijo desde la Casa Blanca que un acuerdo con el país persa podría ocurrir "en los próximos días", incluso este fin de semana. Además, señaló que la firma del mismo sería en Europa.Desde Irán han mostrado escepticismo a las declaraciones vertidas desde Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei, declaró que los informes sobre la fecha y el lugar de la firma de un posible acuerdo con EEUU "siguen siendo especulativos".
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"Hoy dimos fin a la guerra con Irán", dice Trump

04:23 GMT 12.06.2026
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Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump hizo estas afirmaciones durante su mensaje virtual emitido en un mitin de apoyo a Burt Jones, quien buscará la gubernatura de California. El mandatario reiteró además que Irán se comprometió a no tener armas nucleares.
Horas antes, Trump dijo desde la Casa Blanca que un acuerdo con el país persa podría ocurrir "en los próximos días", incluso este fin de semana. Además, señaló que la firma del mismo sería en Europa.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
Internacional
Trump afirma que se podría firmar un acuerdo con Irán "en los próximos días"
ayer, 22:49 GMT
Desde Irán han mostrado escepticismo a las declaraciones vertidas desde Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país persa, Esmaeil Baghaei, declaró que los informes sobre la fecha y el lugar de la firma de un posible acuerdo con EEUU "siguen siendo especulativos".
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