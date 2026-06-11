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Trump afirma que se podría firmar un acuerdo con Irán "en los próximos días"

Trump afirma que se podría firmar un acuerdo con Irán "en los próximos días"

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que los documentos del acuerdo se encuentran próximos a ser finalizados, esto luego de que... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T22:49+0000

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El mandatario incluso sugirió que el acuerdo podría concretarse este fin de semana. Además, detalló que ha sostenido conversaciones con los líderes de la región, por lo que anticipó que "pueden surgir muchas buenas relaciones" con el nuevo tratado.Irán, por su parte, ha negado con anterioridad los contactos con Washington tras la ola de ataques surgida por el derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz. En ese sentido, el país persa no ha retrocedido en sus principales demandas.

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