Mundo
EN VIVO: Colombia preside el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260611/rusia-libera-2-localidades-y-derriba-798-drones-en-una-jornada-de-combates-1173845834.html
Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Ojrímovka, en la región de Járkov, y Roskóshnoye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la... 11.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-11T13:41+0000
2026-06-11T13:41+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0b/1173845425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b4728f2e15f3f99ccb54d7a0ffba403.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, instalaciones de infraestructura de transporte y energética utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas, señalan desde el organismo castrense.El Ejército ruso alcanzó 4 tanques, 23 vehículos blindados, 11 piezas de artillería, además de 10 sistemas de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 798 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0b/1173845425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87992123b9ea497bde30037531a8ed67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa

Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates

13:41 GMT 11.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Ojrímovka, en la región de Járkov, y Roskóshnoye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.220 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
Las FFAA rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, instalaciones de infraestructura de transporte y energética utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas, señalan desde el organismo castrense.
El Ejército ruso alcanzó 4 tanques, 23 vehículos blindados, 11 piezas de artillería, además de 10 sistemas de guerra radioelectrónica.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 798 aeronaves no tripuladas.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 160.562 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.718 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.733 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.306 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.832 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала