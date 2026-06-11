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Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Ojrímovka, en la región de Járkov, y Roskóshnoye, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T13:41+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y combustible, instalaciones de infraestructura de transporte y energética utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas, señalan desde el organismo castrense.El Ejército ruso alcanzó 4 tanques, 23 vehículos blindados, 11 piezas de artillería, además de 10 sistemas de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 798 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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