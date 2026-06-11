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¿Qué lectura hay detrás de la buena percepción de China en Nueva Zelanda?
¿Qué lectura hay detrás de la buena percepción de China en Nueva Zelanda?
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El diario 'Global Times' reportó que, por primera vez en una década, los ciudadanos de Nueva Zelanda perciben al gigante asiático de manera más favorable que... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Según el medio asiático, esta variación en la opinión pública responde a una tendencia en la que Washington genera ansiedad global por sus cada vez más frecuentes disrupciones en el tablero internacional, mientras que Pekín se consolida como un pilar estratégico de estabilidad económica.El medio fundamentó esta reflexión a partir del informe anual de la Fundación Asia Nueva Zelanda (Perceptions of Asia and Asian Peoples 2026). Según los datos del reporte, la percepción positiva hacia China como un "país amigo" aumentó del 38% al 43%, al tiempo que el respaldo hacia Estados Unidos cayó drásticamente del 61% al 39%. El diario subrayó además que el 35 % de los neozelandeses encuestados ve a Washington como una amenaza directa, frente a un menor 23% que mantiene esa misma preocupación respecto a Pekín.El periódico citó a Chen Hong, director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad Normal del Este de China, quien explica que la sociedad neozelandesa ha alcanzado una comprensión objetiva del panorama actual, superando lo que califican como campañas de desprestigio por parte de políticos y medios de comunicación occidentales. En ese sentido, el experto afirma que la política exterior "pragmática e independiente" de Wellington ha sido fundamental para que sus habitantes valoren positivamente los robustos vínculos comerciales, educativos y culturales con el mercado chino.La publicación resalta que los lazos económicos entre ambas naciones respaldan este cambio de percepción social. En este sentido, el Global Times recordó que China se mantiene firmemente como el mayor socio comercial de bienes, el principal mercado de exportación y la mayor fuente de importaciones y estudiantes internacionales para Nueva Zelanda. Asimismo, el artículo hace énfasis en el impacto positivo de las facilidades migratorias otorgadas por Pekín, incluyendo la exención temporal de visados para ciudadanos neozelandeses, vigente hasta finales del año 2026.El diario chino argumentó que este fenómeno no se limita a Nueva Zelanda, sino que se extiende a otros aliados tradicionales de Washington en Oceanía, como Australia. Además, se hace referencia a un sondeo previo del Instituto de Australia, en el cual se afirma que el 59% de los habitantes de dicho país prefiere una política exterior independiente por encima de una alianza sumisa con la Casa Blanca, y que apenas un 13% considera a Estados Unidos un aliado de seguridad "muy confiable" a raíz de sus políticas unilaterales, como la imposición de aranceles y la promoción de conflictos bélicos.El medio concluye afirmando que, ante el actual escenario de incertidumbre geopolítica, este sondeo confirma que las naciones de la región de Asia-Pacífico priorizan de manera unánime la estabilidad y el desarrollo a largo plazo.
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¿Qué lectura hay detrás de la buena percepción de China en Nueva Zelanda?

06:43 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Vladimir SmirnovPresidente chino Xi Jinping
Presidente chino Xi Jinping - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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El diario 'Global Times' reportó que, por primera vez en una década, los ciudadanos de Nueva Zelanda perciben al gigante asiático de manera más favorable que al país norteamericano, al cual identifican crecientemente como una amenaza para el mundo.
Según el medio asiático, esta variación en la opinión pública responde a una tendencia en la que Washington genera ansiedad global por sus cada vez más frecuentes disrupciones en el tablero internacional, mientras que Pekín se consolida como un pilar estratégico de estabilidad económica.
El medio fundamentó esta reflexión a partir del informe anual de la Fundación Asia Nueva Zelanda (Perceptions of Asia and Asian Peoples 2026). Según los datos del reporte, la percepción positiva hacia China como un "país amigo" aumentó del 38% al 43%, al tiempo que el respaldo hacia Estados Unidos cayó drásticamente del 61% al 39%.

El diario subrayó además que el 35 % de los neozelandeses encuestados ve a Washington como una amenaza directa, frente a un menor 23% que mantiene esa misma preocupación respecto a Pekín.
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El periódico citó a Chen Hong, director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad Normal del Este de China, quien explica que la sociedad neozelandesa ha alcanzado una comprensión objetiva del panorama actual, superando lo que califican como campañas de desprestigio por parte de políticos y medios de comunicación occidentales.
En ese sentido, el experto afirma que la política exterior "pragmática e independiente" de Wellington ha sido fundamental para que sus habitantes valoren positivamente los robustos vínculos comerciales, educativos y culturales con el mercado chino.
La publicación resalta que los lazos económicos entre ambas naciones respaldan este cambio de percepción social. En este sentido, el Global Times recordó que China se mantiene firmemente como el mayor socio comercial de bienes, el principal mercado de exportación y la mayor fuente de importaciones y estudiantes internacionales para Nueva Zelanda. Asimismo, el artículo hace énfasis en el impacto positivo de las facilidades migratorias otorgadas por Pekín, incluyendo la exención temporal de visados para ciudadanos neozelandeses, vigente hasta finales del año 2026.
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El diario chino argumentó que este fenómeno no se limita a Nueva Zelanda, sino que se extiende a otros aliados tradicionales de Washington en Oceanía, como Australia.
Además, se hace referencia a un sondeo previo del Instituto de Australia, en el cual se afirma que el 59% de los habitantes de dicho país prefiere una política exterior independiente por encima de una alianza sumisa con la Casa Blanca, y que apenas un 13% considera a Estados Unidos un aliado de seguridad "muy confiable" a raíz de sus políticas unilaterales, como la imposición de aranceles y la promoción de conflictos bélicos.
El medio concluye afirmando que, ante el actual escenario de incertidumbre geopolítica, este sondeo confirma que las naciones de la región de Asia-Pacífico priorizan de manera unánime la estabilidad y el desarrollo a largo plazo.
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