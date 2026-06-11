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Las consecuencias de la crisis en Ormuz podrían prolongarse durante meses, alertan en la ONU

Las consecuencias de la crisis en Ormuz podrían prolongarse durante meses, alertan en la ONU

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Las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz podrían sentirse durante meses, incluso en el mejor de los escenarios, declaró el secretario general de... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T11:02+0000

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"Las restricciones a los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores están provocando dificultades e inestabilidad en todo el mundo", publicó Guterres en su cuenta de X.En este sentido, el jefe de la ONU se pronunció a favor de "un alto el fuego completo y el restablecimiento de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional".En la noche del 10 al 11 de junio, el cuartel general central del mando militar iraní Jatam al Anbiya informó de la incursión de un caza F-16 estadounidense al espacio aéreo del sur del país. Además, anunció el cierre del estrecho de Ormuz para todo tipo de embarcaciones y advirtió que cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado.En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país comenzará a atacar al Estado persa "con fuerza" si no se logra ningún avance en las negociaciones. Más tarde, EEUU reportó "ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán".

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