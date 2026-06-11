https://noticiaslatam.lat/20260611/las-consecuencias-de-la-crisis-en-ormuz-podrian-prolongarse-durante-meses-alertan-en-la-onu-1173843055.html
Las consecuencias de la crisis en Ormuz podrían prolongarse durante meses, alertan en la ONU
Las consecuencias de la crisis en Ormuz podrían prolongarse durante meses, alertan en la ONU
Sputnik Mundo
Las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz podrían sentirse durante meses, incluso en el mejor de los escenarios, declaró el secretario general de... 11.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-11T11:02+0000
2026-06-11T11:02+0000
2026-06-11T11:02+0000
internacional
📰 tensión en el estrecho de ormuz
irán
eeuu
israel
antonio guterres
onu
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/19/1158525728_0:85:2289:1373_1920x0_80_0_0_4b9db46e64fcfb31a910f64b6563b9dc.jpg
"Las restricciones a los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores están provocando dificultades e inestabilidad en todo el mundo", publicó Guterres en su cuenta de X.En este sentido, el jefe de la ONU se pronunció a favor de "un alto el fuego completo y el restablecimiento de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional".En la noche del 10 al 11 de junio, el cuartel general central del mando militar iraní Jatam al Anbiya informó de la incursión de un caza F-16 estadounidense al espacio aéreo del sur del país. Además, anunció el cierre del estrecho de Ormuz para todo tipo de embarcaciones y advirtió que cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado.En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país comenzará a atacar al Estado persa "con fuerza" si no se logra ningún avance en las negociaciones. Más tarde, EEUU reportó "ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán".
https://noticiaslatam.lat/20260610/eeuu-va-a-golpear-con-dureza-a-iran-amenaza-trump--video-1173834070.html
irán
eeuu
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/19/1158525728_170:0:2289:1589_1920x0_80_0_0_ef6cdb2bb61c49ceb18c3bc049d83eb0.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 tensión en el estrecho de ormuz, irán, eeuu, israel, antonio guterres, onu, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
📰 tensión en el estrecho de ormuz, irán, eeuu, israel, antonio guterres, onu, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
Las consecuencias de la crisis en Ormuz podrían prolongarse durante meses, alertan en la ONU
Las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz podrían sentirse durante meses, incluso en el mejor de los escenarios, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
"Las restricciones a los derechos y libertades de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores están provocando dificultades e inestabilidad en todo el mundo", publicó Guterres en su cuenta de X.
"Incluso en el mejor de los escenarios, estas perturbaciones se sentirán durante muchos meses, y los países en desarrollo soportarán las consecuencias más graves", indicó.
En este sentido, el jefe de la ONU se pronunció a favor de "un alto el fuego completo y el restablecimiento de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional".
En la noche del 10 al 11 de junio, el cuartel general central del mando militar iraní Jatam al Anbiya informó de la incursión de un caza F-16 estadounidense al espacio aéreo del sur del país. Además, anunció el cierre del estrecho de Ormuz para todo tipo de embarcaciones y advirtió que cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado.
En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país comenzará a atacar al Estado persa "con fuerza" si no se logra ningún avance en las negociaciones. Más tarde, EEUU reportó "ataques adicionales
de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.