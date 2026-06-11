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La ONU se opone a una intervención estadounidense en la isla iraní de Jarg

La ONU se opone a una intervención estadounidense en la isla iraní de Jarg

Sputnik Mundo

La ONU no aprueba que EEUU intente apoderarse de la isla de Jarg, ubicada en Irán, y busque tomar el control de la infraestructura petrolera y gasística del... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T18:04+0000

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Esta declaración llegó después de que, unas horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país podría enviar un contingente militar a territorio iraní "mañana mismo", resaltando su interés en la isla Jarg, principal centro de exportación de petróleo de Irán."Tomaremos la isla de Jarg y otros puntos estratégicos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas", puntualizó Trump.El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en Ginebra y a pesar de que se habían pactado consultas técnicas para el 2 de marzo en Viena.Irán respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, entre ellos las ubicadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.Más de cuarenta días después, ambos países iniciaron un cese de hostilidades y negociaciones, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin a la guerra.Entre el 8 y 9 de junio, EEUU e Irán retomaron los ataques armados, en la peor escalada de tensión desde el establecimiento de la tregua el pasado 7 de abril.

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