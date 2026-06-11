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La ONU se opone a una intervención estadounidense en la isla iraní de Jarg
La ONU se opone a una intervención estadounidense en la isla iraní de Jarg
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La ONU no aprueba que EEUU intente apoderarse de la isla de Jarg, ubicada en Irán, y busque tomar el control de la infraestructura petrolera y gasística del... 11.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-11T18:04+0000
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Esta declaración llegó después de que, unas horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país podría enviar un contingente militar a territorio iraní "mañana mismo", resaltando su interés en la isla Jarg, principal centro de exportación de petróleo de Irán."Tomaremos la isla de Jarg y otros puntos estratégicos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas", puntualizó Trump.El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en Ginebra y a pesar de que se habían pactado consultas técnicas para el 2 de marzo en Viena.Irán respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, entre ellos las ubicadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.Más de cuarenta días después, ambos países iniciaron un cese de hostilidades y negociaciones, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin a la guerra.Entre el 8 y 9 de junio, EEUU e Irán retomaron los ataques armados, en la peor escalada de tensión desde el establecimiento de la tregua el pasado 7 de abril.
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La ONU se opone a una intervención estadounidense en la isla iraní de Jarg
La ONU no aprueba que EEUU intente apoderarse de la isla de Jarg, ubicada en Irán, y busque tomar el control de la infraestructura petrolera y gasística del país, declaró el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.
"Obviamente, no es algo que deseemos. Queremos que las cosas evolucionen en la dirección opuesta, más hacia la diplomacia que hacia una mayor destrucción", comentó Dujarric.
Esta declaración llegó después de que, unas horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país podría enviar un contingente militar a territorio iraní "mañana mismo", resaltando su interés en la isla Jarg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.
"Tomaremos la isla de Jarg y otros puntos estratégicos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas", puntualizó Trump.
El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán
, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en Ginebra y a pesar de que se habían pactado consultas técnicas para el 2 de marzo en Viena.
Irán respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, entre ellos las ubicadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
Más de cuarenta días después, ambos países iniciaron un cese de hostilidades y negociaciones, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin a la guerra.
Entre el 8 y 9 de junio, EEUU e Irán retomaron los ataques armados, en la peor escalada de tensión desde el establecimiento de la tregua el pasado 7 de abril.
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