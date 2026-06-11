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El Kremlin expresa su preocupación por la nueva escalada de tensiones entre EEUU e Irán
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Moscú llama a la moderación ante la reanudación de las acciones armadas entre Washington y Teherán, subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Asimismo... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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El recrudecimiento de las tensiones podría tener consecuencias negativas para la situación en la región y para la economía internacional en su conjunto, advirtió.En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país comenzará a atacar al Estado persa "con fuerza" si no se logra ningún avance en las negociaciones. Más tarde, EEUU reportó "ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán". El país persa, por su parte, ordenó el cierre total del estrecho de Ormuz tras nuevos golpes estadounidenses.
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El Kremlin expresa su preocupación por la nueva escalada de tensiones entre EEUU e Irán

11:23 GMT 11.06.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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Moscú llama a la moderación ante la reanudación de las acciones armadas entre Washington y Teherán, subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Asimismo, sugirió a los bandos beligerantes retomar el camino de las negociaciones.

"Hacemos un llamamiento para que [las partes del conflicto] se vuelvan a sentar a la mesa de negociaciones", enfatizó.

El recrudecimiento de las tensiones podría tener consecuencias negativas para la situación en la región y para la economía internacional en su conjunto, advirtió.
En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país comenzará a atacar al Estado persa "con fuerza" si no se logra ningún avance en las negociaciones. Más tarde, EEUU reportó "ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán".
El país persa, por su parte, ordenó el cierre total del estrecho de Ormuz tras nuevos golpes estadounidenses.
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