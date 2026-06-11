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El colapso financiero amenaza a Kiev si no se alcanza una paz duradera, advierte un informe
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A pesar de que los aliados occidentales cubren casi por completo las necesidades humanitarias, económicas y militares de Kiev, Ucrania seguirá dependiendo en... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Esto se produce en un contexto en el que la inversión en defensa y seguridad de Ucrania sigue siendo excepcionalmente elevada y equivale actualmente a los ingresos totales del Gobierno, apuntó el ente.Como resultado del persistente desequilibrio presupuestario, la deuda pública pasó de alrededor del 50% del PIB en 2021 a más del 100% en 2025. Según las estimaciones, podría acercarse al 140% del PIB en 2027 si el conflicto se mantiene con la misma intensidad.Al mismo tiempo, los retrasos en las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían poner en peligro la ayuda oficial, y el inflado presupuesto militar será cada vez más difícil de financiar si el conflicto continúa, agregó el análisis.En total, Stratfor presenta tres posibles escenarios para el desarrollo del conflicto:En los últimos años, Ucrania está elaborando un presupuesto con un déficit récord, con la esperanza de cubrirlo gracias a la ayuda occidental. El presupuesto del país para 2026 se aprobó con un déficit de 1,9 billones de grivnas (45.000 millones de dólares).Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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El colapso financiero amenaza a Kiev si no se alcanza una paz duradera, advierte un informe

08:59 GMT 11.06.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVolodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025
Volodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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A pesar de que los aliados occidentales cubren casi por completo las necesidades humanitarias, económicas y militares de Kiev, Ucrania seguirá dependiendo en gran medida de la financiación externa en un futuro previsible, reveló el centro de análisis estadounidense Stratfor.
"Ucrania seguirá dependiendo en gran medida del apoyo financiero externo y se enfrentará a crecientes riesgos de sostenibilidad de la deuda, a menos que un acuerdo de paz duradero permita una reducción sustancial del gasto en defensa", subrayó el informe.
Esto se produce en un contexto en el que la inversión en defensa y seguridad de Ucrania sigue siendo excepcionalmente elevada y equivale actualmente a los ingresos totales del Gobierno, apuntó el ente.
Como resultado del persistente desequilibrio presupuestario, la deuda pública pasó de alrededor del 50% del PIB en 2021 a más del 100% en 2025. Según las estimaciones, podría acercarse al 140% del PIB en 2027 si el conflicto se mantiene con la misma intensidad.
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Al mismo tiempo, los retrasos en las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían poner en peligro la ayuda oficial, y el inflado presupuesto militar será cada vez más difícil de financiar si el conflicto continúa, agregó el análisis.
En total, Stratfor presenta tres posibles escenarios para el desarrollo del conflicto:
1.
Si el conflicto se intensifica y Ucrania sufre pérdidas territoriales significativas, Kiev se verá obligado a aumentar el gasto militar y a depender aún más de la ayuda financiera externa.
2.
Si el conflicto se estanca, Kiev podría reducir ligeramente el gasto militar, aunque este seguiría siendo elevado para mantener y modernizar sus fuerzas armadas.
3.
Solo una paz estable y duradera permitiría a Kiev reducir el gasto hasta un nivel que elimine su dependencia del apoyo financiero extranjero constante.
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En los últimos años, Ucrania está elaborando un presupuesto con un déficit récord, con la esperanza de cubrirlo gracias a la ayuda occidental. El presupuesto del país para 2026 se aprobó con un déficit de 1,9 billones de grivnas (45.000 millones de dólares).
Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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