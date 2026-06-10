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EEUU debe aceptar que Cuba siga su propio camino, sostiene el jefe de la Duma rusa

EEUU debe aceptar que Cuba siga su propio camino, sostiene el jefe de la Duma rusa

Sputnik Mundo

El pueblo cubano tiene derecho a construir su futuro sin interferencias, y Washington no debe inmiscuirse en sus asuntos, indicó el presidente de la Duma... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T11:48+0000

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Los Estados soberanos "construyen ellos mismos su vida", y son los ciudadanos quienes determinan el futuro de sus países, algo que "hay que tener en cuenta", postuló.Al comentar la declaración de la Duma Estatal rusa a la ONU, organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos de los países del mundo, destacó el apoyo a este comunicado por parte de todos los diputados rusos, independientemente de su afiliación política.En el documento, los legisladores rusos llamaron la atención sobre el despliegue demostrativo estadounidense en el Caribe, calificándolo como un intento de Washington de obligar al liderazgo cubano a hacer concesiones inaceptables mediante el chantaje económico y militar.Además, la Duma reiteró su firme compromiso con el curso hacia un mayor fortalecimiento de la asociación estratégica entre Rusia y Cuba, así como con la ampliación de la cooperación integral y la ayuda mutua.La presión de Washington sobre La Habana se intensificó en 2026 luego de que en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos y, en particular, la sanidad. El Gobierno cubano subraya que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

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