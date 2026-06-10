EEUU debe aceptar que Cuba siga su propio camino, sostiene el jefe de la Duma rusa
© AP Photo / Ramon EspinosaUn automóvil pasa cerca de la Embajada de EEUU en Cuba
© AP Photo / Ramon Espinosa
Síguenos en
El pueblo cubano tiene derecho a construir su futuro sin interferencias, y Washington no debe inmiscuirse en sus asuntos, indicó el presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin. Hoy el órgano legislativo hizo un llamado a la ONU y a parlamentarios del mundo a condenar las acciones agresivas de EEUU hacia Cuba.
"En cuanto a EEUU, hace tiempo que deberían haberse calmado, porque Cuba vive su propia vida, pero los problemas que se le crean no traen nada bueno, ya que son problemas que afectan a la población", comentó el parlamentario.
Los Estados soberanos "construyen ellos mismos su vida", y son los ciudadanos quienes determinan el futuro de sus países, algo que "hay que tener en cuenta", postuló.
Al comentar la declaración de la Duma Estatal rusa a la ONU, organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos de los países del mundo, destacó el apoyo a este comunicado por parte de todos los diputados rusos, independientemente de su afiliación política.
"Consideramos inaceptable la injerencia en los asuntos de un Estado soberano, y mucho menos la agresión contra un país que se ha ganado su soberanía y se encuentra en una situación extremadamente difícil debido al bloqueo", manifestó.
En el documento, los legisladores rusos llamaron la atención sobre el despliegue demostrativo estadounidense en el Caribe, calificándolo como un intento de Washington de obligar al liderazgo cubano a hacer concesiones inaceptables mediante el chantaje económico y militar.
Además, la Duma reiteró su firme compromiso con el curso hacia un mayor fortalecimiento de la asociación estratégica entre Rusia y Cuba, así como con la ampliación de la cooperación integral y la ayuda mutua.
La presión de Washington sobre La Habana se intensificó en 2026 luego de que en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos y, en particular, la sanidad.
El Gobierno cubano subraya que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.