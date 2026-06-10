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La Duma rusa denuncia la política agresiva de EEUU hacia Cuba
La Duma rusa denuncia la política agresiva de EEUU hacia Cuba
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Los diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) observan una fuerte escalada de la tensión en torno a Cuba, relacionada con la presión sin... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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El bloqueo económico, financiero y energético de Washington constituye una injerencia directa en los asuntos internos de un Estado soberano, se desprende del texto.La política de la actual Administración estadounidense agudiza la situación extremadamente difícil de la población del país.La Cámara Baja del Parlamento ruso reafirma su apoyo al pueblo y al Gobierno cubanos en su abnegada lucha por la independencia y el derecho a elegir un camino de desarrollo propio. También reitera la adhesión al fomento de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana, ayuda recíproca y cooperación en diversos ámbitos.Asimismo, instan a poner fin de inmediato a toda forma de presión política y económica sobre Cuba y a abandonar las prácticas de chantaje y amenazas contra la isla. A la vez, los diputados rusos hicieron un llamado a la ONU, a los parlamentos de todo el mundo y a las organizaciones parlamentarias internacionales a condenar las acciones de Washington y levantar el bloqueo contra la nación latinoamericana.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano subraya que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.
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La Duma rusa denuncia la política agresiva de EEUU hacia Cuba

11:17 GMT 10.06.2026 (actualizado: 11:25 GMT 10.06.2026)
© Foto : La Duma Estatal de RusiaLos diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso)
Los diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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Los diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) observan una fuerte escalada de la tensión en torno a Cuba, relacionada con la presión sin precedentes, injustificada y contraria al derecho internacional que EEUU ejerce sobre la isla de la Libertad, indica la declaración del órgano.
El bloqueo económico, financiero y energético de Washington constituye una injerencia directa en los asuntos internos de un Estado soberano, se desprende del texto.
La política de la actual Administración estadounidense agudiza la situación extremadamente difícil de la población del país.

"Estas medidas ilegales de EEUU (...) persiguen obligar al liderazgo cubano, mediante el chantaje económico y militar, a hacer concesiones inaceptables y crear las condiciones para un cambio de poder en el país con el fin de establecer posteriormente el control [de EEUU] sobre él", expresan los diputados.

La Cámara Baja del Parlamento ruso reafirma su apoyo al pueblo y al Gobierno cubanos en su abnegada lucha por la independencia y el derecho a elegir un camino de desarrollo propio. También reitera la adhesión al fomento de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana, ayuda recíproca y cooperación en diversos ámbitos.
Asimismo, instan a poner fin de inmediato a toda forma de presión política y económica sobre Cuba y a abandonar las prácticas de chantaje y amenazas contra la isla. A la vez, los diputados rusos hicieron un llamado a la ONU, a los parlamentos de todo el mundo y a las organizaciones parlamentarias internacionales a condenar las acciones de Washington y levantar el bloqueo contra la nación latinoamericana.
Un científico - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
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El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano subraya que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.
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