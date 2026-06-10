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Rusia derriba 766 drones y abate hasta 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba 766 drones y abate hasta 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates
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Rusia destruyó por primera vez desde el inicio de la operación militar especial un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 de fabricación argentina, reportan desde... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 285 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares."Las FFAA rusas asestaron golpes contra una base naval, depósitos de municiones y combustible, infraestructuras de transporte y energía utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", señalan desde el organismo castrense.El Ejército ucraniano también perdió 14 vehículos blindados, 8 piezas de artillería y 6 estaciones de guerra radioelectrónica, entre ellos 2 estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 argentino.La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 766 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia derriba 766 drones y abate hasta 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia destruyó por primera vez desde el inicio de la operación militar especial un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 de fabricación argentina, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las FFAA de Rusia derribaron 766 drones en las últimas 24 horas de combates. Kiev perdió unos 1.380 soldados ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 285 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra una base naval, depósitos de municiones y combustible, infraestructuras de transporte y energía utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", señalan desde el organismo castrense.
El Ejército ucraniano también perdió 14 vehículos blindados, 8 piezas de artillería y 6 estaciones de guerra radioelectrónica, entre ellos 2 estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 argentino.
La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 766 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 159.764 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.691 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.732 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.292 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.769 vehículos militares especiales.
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