https://noticiaslatam.lat/20260610/rusia-derriba-766-drones-y-abate-hasta-1380-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1173830404.html

Rusia derriba 766 drones y abate hasta 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 766 drones y abate hasta 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Rusia destruyó por primera vez desde el inicio de la operación militar especial un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 de fabricación argentina, reportan desde... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T17:31+0000

2026-06-10T17:31+0000

2026-06-10T17:31+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0a/1173830062_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_ca27795c8746d652917edaf94cbd6fda.jpg

De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 285 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares."Las FFAA rusas asestaron golpes contra una base naval, depósitos de municiones y combustible, infraestructuras de transporte y energía utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", señalan desde el organismo castrense.El Ejército ucraniano también perdió 14 vehículos blindados, 8 piezas de artillería y 6 estaciones de guerra radioelectrónica, entre ellos 2 estaciones radar RADA RPS-42 de fabricación israelí y un sistema lanzacohetes múltiple CP-30 argentino.La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 766 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa