El jefe del Pentágono viajará a Guantánamo en medio de las tensiones con Cuba

Según informó el Pentágono, el desplazamiento forma parte de una gira oficial de supervisión destinada a constatar de primera mano las operaciones militares en la región, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense tanto en el Caribe como en Oriente Medio.La inspección sobre el terreno coincide con un incremento en las fricciones diplomáticas y económicas entre Washington y La Habana. Apenas una semana antes, el Gobierno estadounidense anunció una nueva batería de sanciones contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos funcionarios de la isla. Esta ofensiva se enmarca dentro de una política de presión recrudecida desde inicios de año, que incluye restricciones financieras y un férreo bloqueo petrolero.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volará este 10 de junio a la Bahía de Guantánamo con el objetivo de reunirse con las tropas desplegadas en la base naval y con altos mandos del Mando Central (CENTCOM).
Según informó el Pentágono, el desplazamiento forma parte de una gira oficial de supervisión destinada a constatar de primera mano las operaciones militares en la región, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense tanto en el Caribe como en Oriente Medio.
La inspección sobre el terreno coincide con un incremento en las fricciones diplomáticas y económicas entre Washington y La Habana. Apenas una semana antes, el Gobierno estadounidense anunció una nueva batería de sanciones contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos funcionarios de la isla.
Esta ofensiva se enmarca dentro de una política de presión recrudecida desde inicios de año, que incluye restricciones financieras y un férreo bloqueo petrolero.
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