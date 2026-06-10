EEUU intensificará sus ataques contra Irán en las próximas horas, informa Hegseth

"Porque Irán tenía la oportunidad de hacer un buen trato, un gran trato, pero no han estado dispuestos a hacerlo", dijo en conferencia de prensa.Horas antes, el presidente Trump adelantó que lanzarían ataques de nueva cuenta en contra del país persa, esto pese a que se había establecido un alto al fuego mientras se llevaban a cabo negociaciones entre ambas naciones. Hegseth añadió que Irán aún tiene la oportunidad de lograr un acuerdo.La nueva ola de escalada se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran las instalaciones y varias posiciones de defensa antiaérea en la costa del país persa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó en conferencia de prensa que el Comando Central "estará ocupado esta noche", ya que se lanzarán ataques en contra de instalaciones claves iraníes.
"Porque Irán tenía la oportunidad de hacer un buen trato, un gran trato, pero no han estado dispuestos a hacerlo", dijo en conferencia de prensa.
Horas antes, el presidente Trump adelantó que lanzarían ataques de nueva cuenta en contra del país persa, esto pese a que se había establecido un alto al fuego mientras se llevaban a cabo negociaciones entre ambas naciones. Hegseth añadió que Irán aún tiene la oportunidad de lograr un acuerdo.
La nueva ola de escalada se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran las instalaciones y varias posiciones de defensa antiaérea en la costa del país persa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.
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