Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260610/eeuu-intensificara-sus-ataques-contra-iran-en-las-proximas-horas-informa-el-secretario-de-guerra-1173836935.html
EEUU intensificará sus ataques contra Irán en las próximas horas, informa Hegseth
EEUU intensificará sus ataques contra Irán en las próximas horas, informa Hegseth
Sputnik Mundo
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó en conferencia de prensa que el Comando Central "estará ocupado esta noche", ya que se lanzarán... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T22:00+0000
2026-06-10T22:21+0000
internacional
seguridad
sergio guerra
irán
eeuu
donald trump
pete hegseth
telegram
apache
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/04/1172098748_0:3:1024:579_1920x0_80_0_0_3c679e26b5a9cbb1ae280c29a0846d41.jpg
"Porque Irán tenía la oportunidad de hacer un buen trato, un gran trato, pero no han estado dispuestos a hacerlo", dijo en conferencia de prensa.Horas antes, el presidente Trump adelantó que lanzarían ataques de nueva cuenta en contra del país persa, esto pese a que se había establecido un alto al fuego mientras se llevaban a cabo negociaciones entre ambas naciones. Hegseth añadió que Irán aún tiene la oportunidad de lograr un acuerdo.La nueva ola de escalada se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran las instalaciones y varias posiciones de defensa antiaérea en la costa del país persa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.
https://noticiaslatam.lat/20260610/eeuu-va-a-golpear-con-dureza-a-iran-amenaza-trump--video-1173834070.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/04/1172098748_64:0:960:672_1920x0_80_0_0_b447740364b7d29ce7ec9cc3a908026b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, sergio guerra, irán, eeuu, donald trump, pete hegseth, telegram, apache
seguridad, sergio guerra, irán, eeuu, donald trump, pete hegseth, telegram, apache

EEUU intensificará sus ataques contra Irán en las próximas horas, informa Hegseth

22:00 GMT 10.06.2026 (actualizado: 22:21 GMT 10.06.2026)
© AP Photo / Konstantin ToropinEl secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
Síguenos en
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, informó en conferencia de prensa que el Comando Central "estará ocupado esta noche", ya que se lanzarán ataques en contra de instalaciones claves iraníes.
"Porque Irán tenía la oportunidad de hacer un buen trato, un gran trato, pero no han estado dispuestos a hacerlo", dijo en conferencia de prensa.
Horas antes, el presidente Trump adelantó que lanzarían ataques de nueva cuenta en contra del país persa, esto pese a que se había establecido un alto al fuego mientras se llevaban a cabo negociaciones entre ambas naciones. Hegseth añadió que Irán aún tiene la oportunidad de lograr un acuerdo.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
Internacional
EEUU va a golpear con dureza a Irán, amenaza Trump | Video
18:42 GMT
La nueva ola de escalada se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran las instalaciones y varias posiciones de defensa antiaérea en la costa del país persa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала