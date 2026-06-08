https://noticiaslatam.lat/20260608/sanchez-supera-a-fujimori-en-el-balotaje-presidencial-en-peru-con-el-939-del-escrutinio-1173805770.html
Sánchez supera a Fujimori en el balotaje presidencial en Perú con el 93,9% del escrutinio
Sánchez supera a Fujimori en el balotaje presidencial en Perú con el 93,9% del escrutinio
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Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú, sobrepasó levemente a su adversaria Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cuando se... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Sánchez alcanza 8.792.697 votos, cantidad equivalente al 50,012% del total.Su rival, la candidata de Fuerza Popular suma 8.788.307 votos, equivalentes al 49.988% del total, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).A medida que el recuento de votos entra en su fase final, la diferencia entre los candidatos sigue siendo ínfima.Roberto Sánchez, exministro y congresista respaldado por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, promueve el fortalecimiento de los programas sociales y la ampliación de los derechos laborales. Por su parte, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), aspira por cuarta vez a la Presidencia. Su programa se centra en la seguridad, la estabilidad económica y la desregulación.Más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en las elecciones. El mandato presidencial es de cinco años, aunque desde 2016 el país ha tenido ocho presidentes en un contexto marcado por la inestabilidad política.
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Sánchez supera a Fujimori en el balotaje presidencial en Perú con el 93,9% del escrutinio
Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú, sobrepasó levemente a su adversaria Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cuando se tenía el 93,9% del conteo oficial del balotaje.
Sánchez alcanza 8.792.697 votos, cantidad equivalente al 50,012% del total.
Su rival, la candidata de Fuerza Popular suma 8.788.307 votos, equivalentes al 49.988% del total, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A medida que el recuento de votos entra en su fase final, la diferencia entre los candidatos sigue siendo ínfima.
Roberto Sánchez, exministro y congresista respaldado por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, promueve el fortalecimiento de los programas sociales y la ampliación de los derechos laborales. Por su parte, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), aspira por cuarta vez a la Presidencia. Su programa se centra en la seguridad, la estabilidad económica y la desregulación.
Más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en las elecciones. El mandato presidencial es de cinco años, aunque desde 2016 el país ha tenido ocho presidentes en un contexto marcado por la inestabilidad política.
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