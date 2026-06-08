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Nominan a exabogado de Trump como fiscal de EEUU
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El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante el Senado la candidatura como fiscal general de Todd Blanche, un exfiscal federal de Nueva York que... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi. La designación, informada por la Casa Blanca y que deberá ser ratificada por la Cámara alta, consolida el ascenso de una figura de confianza del mandatario, quien inicialmente lo había integrado a su Administración como fiscal general adjunto.El principal desafío inmediato de Blanche será asegurar los votos para su confirmación en la Cámara Alta, tras una gestión interina marcada por decisiones que han generado fricciones incluso dentro del Partido Republicano.
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Nominan a exabogado de Trump como fiscal de EEUU

22:21 GMT 08.06.2026 (actualizado: 22:22 GMT 08.06.2026)
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El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante el Senado la candidatura como fiscal general de Todd Blanche, un exfiscal federal de Nueva York que cobró notoriedad por liderar a su equipo de defensa en los juicios penales que enfrentó.
Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi.
Pam Bondi, ex fiscal general de EEUU, escucha mientras realiza una prueba antes de una audiencia de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington, el 11 de febrero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.04.2026
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La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, deja su cargo
2 de abril, 17:27 GMT
La designación, informada por la Casa Blanca y que deberá ser ratificada por la Cámara alta, consolida el ascenso de una figura de confianza del mandatario, quien inicialmente lo había integrado a su Administración como fiscal general adjunto.

El principal desafío inmediato de Blanche será asegurar los votos para su confirmación en la Cámara Alta, tras una gestión interina marcada por decisiones que han generado fricciones incluso dentro del Partido Republicano.
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