Nominan a exabogado de Trump como fiscal de EEUU

Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi. La designación, informada por la Casa Blanca y que deberá ser ratificada por la Cámara alta, consolida el ascenso de una figura de confianza del mandatario, quien inicialmente lo había integrado a su Administración como fiscal general adjunto.El principal desafío inmediato de Blanche será asegurar los votos para su confirmación en la Cámara Alta, tras una gestión interina marcada por decisiones que han generado fricciones incluso dentro del Partido Republicano.
El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante el Senado la candidatura como fiscal general de Todd Blanche, un exfiscal federal de Nueva York que cobró notoriedad por liderar a su equipo de defensa en los juicios penales que enfrentó.
Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi.
La designación, informada por la Casa Blanca y que deberá ser ratificada por la Cámara alta, consolida el ascenso de una figura de confianza del mandatario, quien inicialmente lo había integrado a su Administración como fiscal general adjunto.
El principal desafío inmediato de Blanche será asegurar los votos para su confirmación en la Cámara Alta, tras una gestión interina marcada por decisiones que han generado fricciones incluso dentro del Partido Republicano.
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