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Irán no duda que Israel coordina sus acciones militares con EEUU

Irán no duda que Israel coordina sus acciones militares con EEUU

Sputnik Mundo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) mantiene una coordinación plena con Israel en las operaciones contra Irán, declaró el vocero del Ministerio de... 08.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-08T12:21+0000

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Al comentar las filtraciones sobre la suspensión de las negociaciones, el vocero aseguró que el intercambio de comunicaciones seguía en pie.Bagaei reiteró que Irán no está dispuesto a hacer concesiones en este asunto y advirtió que la actual escalada de tensiones con Israel dificulta aún más el avance del proceso diplomático entre Teherán y Washington.En sus palabras, las afirmaciones de que Israel supuestamente ignora a Washington y actúa por su cuenta no pasan de ser una mera suposición sujeta a debate. El vocero subrayó que cualquier escalada en la región, ya sean ataques directos de EEUU contra buques iraníes o ataques de Israel contra el Líbano con el apoyo de Washington, es responsabilidad directa del país norteamericano.Teherán también lamenta que algunos Estados hayan permitido que se utilicen su territorio y sus recursos para llevar a cabo ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán.Anteriormente, Irán realizó varios lanzamientos de misiles contra el norte de Israel. Según las autoridades iraníes, estos ataques fueron la represalia a un reciente ataque militar israelí contra un suburbio de Beirut en el Líbano que, según la agencia de noticias libanesa NNA, dejó al menos dos muertos y 11 heridos.

https://noticiaslatam.lat/20260608/lo-que-se-sabe-sobre-la-nueva-ronda-de-escalada-en-oriente-medio-1173797291.html

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