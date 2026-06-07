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Irán lanza misiles contra Israel

Irán lanza misiles contra Israel

Sputnik Mundo

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron esta acción contra el Estado judío. 07.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-07T19:38+0000

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Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que su división aérea "está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para neutralizarlas".Más tarde, el comandante del Cuartel General Hazrat Khatam al-Anbiya dio a conocer el arranque de la estrategia de respuesta de Teherán tras el ataque israelí a Dahieh, en Beirut (este), según informó IRNA. De acuerdo con la agrupación, Tel Aviv ha violado repetidamente el alto el fuego y ha intensificado los ataques contra el Líbano, con el apoyo de Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales. Afirmó que Israel había cruzado "todas las líneas rojas" al expandir los ataques en el sur del Líbano y atacar Dahieh, en Beirut. Añadió que Israel debe cesar los ataques en el sur del Líbano y en Dahieh, advirtiendo que si expande sus operaciones o responde a la acción de Irán, se enfrentará a ataques "más contundentes" y "devastadores" contra Israel y sus aliados.

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