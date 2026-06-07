Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260607/iran-lanza-misiles-contra-israel---1173792805.html
Irán lanza misiles contra Israel
Irán lanza misiles contra Israel
Sputnik Mundo
Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron esta acción contra el Estado judío. 07.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-07T19:38+0000
2026-06-07T19:47+0000
internacional
israel
irán
cgri
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
fuerzas de defensa de israel (fdi)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172804305_0:106:1024:683_1920x0_80_0_0_b6b5212ea8ec89733d7a2d62a0c8d661.jpg
Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que su división aérea "está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para neutralizarlas".Más tarde, el comandante del Cuartel General Hazrat Khatam al-Anbiya dio a conocer el arranque de la estrategia de respuesta de Teherán tras el ataque israelí a Dahieh, en Beirut (este), según informó IRNA. De acuerdo con la agrupación, Tel Aviv ha violado repetidamente el alto el fuego y ha intensificado los ataques contra el Líbano, con el apoyo de Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales. Afirmó que Israel había cruzado "todas las líneas rojas" al expandir los ataques en el sur del Líbano y atacar Dahieh, en Beirut. Añadió que Israel debe cesar los ataques en el sur del Líbano y en Dahieh, advirtiendo que si expande sus operaciones o responde a la acción de Irán, se enfrentará a ataques "más contundentes" y "devastadores" contra Israel y sus aliados.
israel
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172804305_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_2e804042388915c5892f7d9a86b6def2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israel, irán, cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, fuerzas de defensa de israel (fdi)
israel, irán, cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, fuerzas de defensa de israel (fdi)

Irán lanza misiles contra Israel

19:38 GMT 07.06.2026 (actualizado: 19:47 GMT 07.06.2026)
© AP Photo / Ohad ZwigenbergMisiles en el cielo de Israel.
Misiles en el cielo de Israel. - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Síguenos en
Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron esta acción contra el Estado judío.
"Se activaron las sirenas de alerta en algunas partes de Israel", anunció la agrupación en su canal de Telegram.
Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que su división aérea "está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para neutralizarlas".
Más tarde, el comandante del Cuartel General Hazrat Khatam al-Anbiya dio a conocer el arranque de la estrategia de respuesta de Teherán tras el ataque israelí a Dahieh, en Beirut (este), según informó IRNA.
De acuerdo con la agrupación, Tel Aviv ha violado repetidamente el alto el fuego y ha intensificado los ataques contra el Líbano, con el apoyo de Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales. Afirmó que Israel había cruzado "todas las líneas rojas" al expandir los ataques en el sur del Líbano y atacar Dahieh, en Beirut.
"Ya habíamos advertido que si la violencia en la zona de Dahieh, en Beirut, se extendía, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados", declaró el comandante.
Añadió que Israel debe cesar los ataques en el sur del Líbano y en Dahieh, advirtiendo que si expande sus operaciones o responde a la acción de Irán, se enfrentará a ataques "más contundentes" y "devastadores" contra Israel y sus aliados.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала