Irán lanza misiles contra Israel
19:38 GMT 07.06.2026 (actualizado: 19:47 GMT 07.06.2026)
© AP Photo / Ohad ZwigenbergMisiles en el cielo de Israel.
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Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron esta acción contra el Estado judío.
"Se activaron las sirenas de alerta en algunas partes de Israel", anunció la agrupación en su canal de Telegram.
Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que su división aérea "está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para neutralizarlas".
🚨 Irán lanza misiles contra Israel— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 7, 2026
🪖 Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaron esta acción contra el Estado judío.
🗣 "Se activaron las sirenas de alerta en algunas partes de Israel", anunció la agrupación en su canal de Telegram.
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Más tarde, el comandante del Cuartel General Hazrat Khatam al-Anbiya dio a conocer el arranque de la estrategia de respuesta de Teherán tras el ataque israelí a Dahieh, en Beirut (este), según informó IRNA.
De acuerdo con la agrupación, Tel Aviv ha violado repetidamente el alto el fuego y ha intensificado los ataques contra el Líbano, con el apoyo de Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales. Afirmó que Israel había cruzado "todas las líneas rojas" al expandir los ataques en el sur del Líbano y atacar Dahieh, en Beirut.
"Ya habíamos advertido que si la violencia en la zona de Dahieh, en Beirut, se extendía, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados", declaró el comandante.
Añadió que Israel debe cesar los ataques en el sur del Líbano y en Dahieh, advirtiendo que si expande sus operaciones o responde a la acción de Irán, se enfrentará a ataques "más contundentes" y "devastadores" contra Israel y sus aliados.
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