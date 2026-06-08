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El canciller español resalta la inviabilidad de una "solución militar" al conflicto en Oriente Medio
El canciller español resalta la inviabilidad de una "solución militar" al conflicto en Oriente Medio
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El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó la violación del alto al fuego entre Irán e Israel. Según el titular, es necesaria una... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el ministro español llamó a una desescalada inmediata. A sus palabras, la situación en Oriente Medio no puede solucionarse de manera militar."Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y estabilidad a la región", subrayó.Por otro lado, el canciller condenó también "el atentado terrorista de Hamás y el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hizbulá contra Israel".Anteriormente, Madrid se había negado a participar en la coalición antiiraní y en las operaciones en la zona del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó incluso a criticar a Washington por su postura agresiva hacia Irán.El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril.Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
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El canciller español resalta la inviabilidad de una "solución militar" al conflicto en Oriente Medio

10:55 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertJosé Manuel Albares, ministro de Exteriores de España
José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó la violación del alto al fuego entre Irán e Israel. Según el titular, es necesaria una desescalada, ya que este conflicto no se puede resolver con medios bélicos.

"Condeno la ruptura del alto al fuego entre Israel e Irán. Recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento", escribió Albares en la red X.

Asimismo, el ministro español llamó a una desescalada inmediata. A sus palabras, la situación en Oriente Medio no puede solucionarse de manera militar.
"Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y estabilidad a la región", subrayó.
Por otro lado, el canciller condenó también "el atentado terrorista de Hamás y el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hizbulá contra Israel".
Anteriormente, Madrid se había negado a participar en la coalición antiiraní y en las operaciones en la zona del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó incluso a criticar a Washington por su postura agresiva hacia Irán.
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El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril.
Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
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