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Así van los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú
Así van los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú
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La segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú se realizó en relativa calma, con el 100% de las mesas instaladas y un interés especial de la... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Con el 1,9% de las actas computadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a la delantera del conteo, con 205.339 votos, que representa el 54% de los apoyos contabilizados hasta el momento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).Mientras tanto, el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuenta con 174.858 sufragios (45,9%).Los resultados de la primera vuelta del 12 de abril demoraron más de un mes en ser oficializados y dieron paso a una campaña electoral corta, en la que Fujimori y Sánchez buscaron sumar apoyos de otros dirigentes políticos.Los resultados expuestos en este texto seguirán actualizándose conforme avance el recuento electoral.
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Así van los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú

00:27 GMT 08.06.2026 (actualizado: 00:47 GMT 08.06.2026)
© AP Photo / Rodrigo AbdSegunda vuelta electoral en Perú.
Segunda vuelta electoral en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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La segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú se realizó en relativa calma, con el 100% de las mesas instaladas y un interés especial de la población en conocer a la persona que encabezará el Poder Ejecutivo.
Con el 1,9% de las actas computadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a la delantera del conteo, con 205.339 votos, que representa el 54% de los apoyos contabilizados hasta el momento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Mientras tanto, el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuenta con 174.858 sufragios (45,9%).
Los resultados de la primera vuelta del 12 de abril demoraron más de un mes en ser oficializados y dieron paso a una campaña electoral corta, en la que Fujimori y Sánchez buscaron sumar apoyos de otros dirigentes políticos.
Los resultados expuestos en este texto seguirán actualizándose conforme avance el recuento electoral.
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