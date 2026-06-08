Así van los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú

Con el 1,9% de las actas computadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a la delantera del conteo, con 205.339 votos, que representa el 54% de los apoyos contabilizados hasta el momento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).Mientras tanto, el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuenta con 174.858 sufragios (45,9%).Los resultados de la primera vuelta del 12 de abril demoraron más de un mes en ser oficializados y dieron paso a una campaña electoral corta, en la que Fujimori y Sánchez buscaron sumar apoyos de otros dirigentes políticos.Los resultados expuestos en este texto seguirán actualizándose conforme avance el recuento electoral.
La segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú se realizó en relativa calma, con el 100% de las mesas instaladas y un interés especial de la población en conocer a la persona que encabezará el Poder Ejecutivo.
Con el 1,9% de las actas computadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va a la delantera del conteo, con 205.339 votos, que representa el 54% de los apoyos contabilizados hasta el momento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Mientras tanto, el abanderado de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuenta con 174.858 sufragios (45,9%).
Los resultados de la primera vuelta del 12 de abril demoraron más de un mes en ser oficializados y dieron paso a una campaña electoral corta, en la que Fujimori y Sánchez buscaron sumar apoyos de otros dirigentes políticos.
Los resultados expuestos en este texto seguirán actualizándose conforme avance el recuento electoral.
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