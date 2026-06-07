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"Tendencia catastrófica": diputado alemán explica las razones de la desindustrialización que azota a su país
"Tendencia catastrófica": diputado alemán explica las razones de la desindustrialización que azota a su país
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Las sanciones impuestas a Rusia han contribuido a agravar la catastrófica desindustrialización de Alemania, declaró a Sputnik el diputado del Bundestag... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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La economía alemana enfrenta varios desafíos simultáneos. Entre ellos, el político destacó que la reducción de las importaciones de recursos energéticos rusos, tradicionalmente más económicos, ha provocado un aumento de los precios. Además, mencionó la errónea transición energética, que ha elevado significativamente los costos de la energía. Esta situación, continuó, está afectando directamente a la competitividad industrial del país.Kotre añadió que numerosas empresas alemanas estarían interesadas en retomar sus relaciones comerciales con Rusia, pero que las actuales restricciones y la influencia de Estados Unidos dificultan esa posibilidad.Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada en gran parte por los altos precios de la energía, tras el rechazo a los suministros de gas ruso. En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
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"Tendencia catastrófica": diputado alemán explica las razones de la desindustrialización que azota a su país

16:57 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner La producción de acero en Alemania
 La producción de acero en Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
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Las sanciones impuestas a Rusia han contribuido a agravar la catastrófica desindustrialización de Alemania, declaró a Sputnik el diputado del Bundestag (Parlamento federal alemán) del partido opositor Alternativa para Alemania (AfD), Steffen Kotre.
La economía alemana enfrenta varios desafíos simultáneos. Entre ellos, el político destacó que la reducción de las importaciones de recursos energéticos rusos, tradicionalmente más económicos, ha provocado un aumento de los precios. Además, mencionó la errónea transición energética, que ha elevado significativamente los costos de la energía.
Esta situación, continuó, está afectando directamente a la competitividad industrial del país.

"Desde 2018 hemos perdido alrededor del 15% de la producción industrial. Se trata de una tendencia catastrófica: la desindustrialización provocada por los elevados precios de la energía", subrayó.

Kotre añadió que numerosas empresas alemanas estarían interesadas en retomar sus relaciones comerciales con Rusia, pero que las actuales restricciones y la influencia de Estados Unidos dificultan esa posibilidad.
Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada en gran parte por los altos precios de la energía, tras el rechazo a los suministros de gas ruso.
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27 de abril, 16:10 GMT
En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.
Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
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