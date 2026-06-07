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"Tendencia catastrófica": diputado alemán explica las razones de la desindustrialización que azota a su país

"Tendencia catastrófica": diputado alemán explica las razones de la desindustrialización que azota a su país

Sputnik Mundo

Las sanciones impuestas a Rusia han contribuido a agravar la catastrófica desindustrialización de Alemania, declaró a Sputnik el diputado del Bundestag... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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La economía alemana enfrenta varios desafíos simultáneos. Entre ellos, el político destacó que la reducción de las importaciones de recursos energéticos rusos, tradicionalmente más económicos, ha provocado un aumento de los precios. Además, mencionó la errónea transición energética, que ha elevado significativamente los costos de la energía. Esta situación, continuó, está afectando directamente a la competitividad industrial del país.Kotre añadió que numerosas empresas alemanas estarían interesadas en retomar sus relaciones comerciales con Rusia, pero que las actuales restricciones y la influencia de Estados Unidos dificultan esa posibilidad.Actualmente, la economía del país sufre una recesión impulsada en gran parte por los altos precios de la energía, tras el rechazo a los suministros de gas ruso. En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.

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