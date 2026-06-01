Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten de cara al balotaje en Perú
© AP Photo / Martin MejiaRoberto Sánchez y Keiko Fujimori, candidatos presidenciales en Perú
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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) protagonizaron el debate presidencial de cara a la segunda vuelta presidencial en el país latinoamericano, que se realizará el próximo 7 de junio.
Ambos candidatos abordaron cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud, así como economía, empleo y reducción de la pobreza.
Estos son algunos de los puntos clave que se abordaron en el encuentro:
-Fujimori abrió su participación diciendo que en el balotaje se votaría entre "el orden o caos"; en tanto, Sánchez ofreció "no defraudar al pueblo".
-En materia de seguridad, la aspirante de Fuerza Popular planteó reforzar las fronteras, así como el sistema de inteligencia; el candidato de Juntos por el Perú, por su parte, propuso limpiar a la Policía Nacional y combatir la corrupción.
Estos son algunos de los puntos clave que se abordaron en el encuentro:
-Fujimori abrió su participación diciendo que en el balotaje se votaría entre "el orden o caos"; en tanto, Sánchez ofreció "no defraudar al pueblo".
-En materia de seguridad, la aspirante de Fuerza Popular planteó reforzar las fronteras, así como el sistema de inteligencia; el candidato de Juntos por el Perú, por su parte, propuso limpiar a la Policía Nacional y combatir la corrupción.
-Fujimori lo vinculó con el expresidente Pedro Castillo; en respuesta, Sánchez reiteró su apoyo al exmandatario, actualmente en prisión.
-"Basta de vacancias y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos", lanzó Sánchez en referencia a Fujimori.
-Fujimori ofreció facilitar trámites para el emprendimiento en Perú, así como la reactivación de proyectos paralizados.
-"Basta de vacancias y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos", lanzó Sánchez en referencia a Fujimori.
-Fujimori ofreció facilitar trámites para el emprendimiento en Perú, así como la reactivación de proyectos paralizados.
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