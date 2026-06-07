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"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel

"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel

Sputnik Mundo

Tras la ofensiva iniciada por Teherán contra el Estado judío, en represalia a las agresiones contra el sur de Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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El 1 de junio, Teherán suspendió el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, dio a conocer la agencia iraní Tasnim.

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