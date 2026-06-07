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"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel
"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel
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Tras la ofensiva iniciada por Teherán contra el Estado judío, en represalia a las agresiones contra el sur de Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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El 1 de junio, Teherán suspendió el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, dio a conocer la agencia iraní Tasnim.
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"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel

20:02 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
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Tras la ofensiva iniciada por Teherán contra el Estado judío, en represalia a las agresiones contra el sur de Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso retomar las negociaciones.
"Lo que yo le sugeriría a Irán es lo siguiente: Ya lanzaron sus misiles, con eso basta. Vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo", declaró para Fox News.
El 1 de junio, Teherán suspendió el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, dio a conocer la agencia iraní Tasnim.
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