"Con eso basta": Trump invita a Irán a regresar al diálogo tras ataque contra Israel

El 1 de junio, Teherán suspendió el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, dio a conocer la agencia iraní Tasnim.
Tras la ofensiva iniciada por Teherán contra el Estado judío, en represalia a las agresiones contra el sur de Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso retomar las negociaciones.
"Lo que yo le sugeriría a Irán es lo siguiente: Ya lanzaron sus misiles, con eso basta. Vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo", declaró para Fox News.
El 1 de junio, Teherán suspendió el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, dio a conocer la agencia iraní Tasnim.
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