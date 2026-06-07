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Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú
Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú
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Después de una votación en relativa calma, finalizó la jornada electoral en el país sudamericano, en la que millones de peruanos acudieron para elegir a la... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el 100% de las mesas para emitir sufragios fueron instaladas. En las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de la contienda, donde participan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú 22:57 GMT 07.06.2026 (actualizado: 00:26 GMT 08.06.2026)
Después de una votación en relativa calma, finalizó la jornada electoral en el país sudamericano, en la que millones de peruanos acudieron para elegir a la persona que encabezará el Poder Ejecutivo local.
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el 100% de las mesas para emitir sufragios fueron instaladas.
En las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de la contienda,
donde participan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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