Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260607/cierran-las-urnas-de-votacion-tras-segunda-vuelta-electoral-presidencial-en-peru-1173794108.html
Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú
Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú
Sputnik Mundo
Después de una votación en relativa calma, finalizó la jornada electoral en el país sudamericano, en la que millones de peruanos acudieron para elegir a la... 07.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-07T22:57+0000
2026-06-08T00:26+0000
américa latina
política
keiko fujimori
roberto sánchez
perú
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/07/1173793943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8245acecec182b918634327c570f959e.jpg
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el 100% de las mesas para emitir sufragios fueron instaladas. En las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de la contienda, donde participan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/07/1173793943_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_18e982cea4f32563c0d06d8ef618db98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, keiko fujimori, roberto sánchez, perú, elecciones
política, keiko fujimori, roberto sánchez, perú, elecciones

Cierran las urnas de votación tras la segunda vuelta electoral presidencial en Perú

22:57 GMT 07.06.2026 (actualizado: 00:26 GMT 08.06.2026)
© AP Photo / Rodrigo AbdElecciones en Perú.
Elecciones en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Rodrigo Abd
Síguenos en
Después de una votación en relativa calma, finalizó la jornada electoral en el país sudamericano, en la que millones de peruanos acudieron para elegir a la persona que encabezará el Poder Ejecutivo local.
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el 100% de las mesas para emitir sufragios fueron instaladas.
En las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de la contienda, donde participan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала