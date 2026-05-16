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"Niño Godzilla": el fenómeno meteorológico que podría impulsar las altas temperaturas en 2027
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En el Pacífico central se está gestando un evento que, de acuerdo con las estimaciones, amenaza con altas temperaturas globales, inundaciones y sequías... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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Según los reportes de prensa, esta fase climática tiende a producirse entre dos y tres veces por década y puede provocar picos de altas temperaturas a nivel global y patrones atípicos de lluvias.Esto ocurre debido a que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central han incrementado más rápido de lo habitual, superando los umbrales que se utilizan para identificar las condiciones iniciales del Niño. Otro factor es un patrón similar que sucede en el océano Índico, que comúnmente ocasiona una estación seca y árida por un largo periodo de tiempo en Indonesia y Australia, lo que lo convierte en caldo de cultivo para incendios y sequías. De ahí que fuera Yakarta quien bautizara a este fenómeno como el "Niño Godzilla".En cuanto a Norteamérica, las consecuencias de este fenómeno podrían incluir mayor riesgo de tormentas intensas a finales del año, aunado a olas de calor inusuales para la época y lluvias torrenciales, escenario que comúnmente deriva en inundaciones y otros daños.Según las proyecciones, las señales del Niño se han incrementado en las últimas semanas y parece que ya es inminente. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre la posible gravedad del evento, así como sus efectos en cada país.
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"Niño Godzilla": el fenómeno meteorológico que podría impulsar las altas temperaturas en 2027

07:01 GMT 16.05.2026
© AP Photo / NOAAImagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo)
Imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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En el Pacífico central se está gestando un evento que, de acuerdo con las estimaciones, amenaza con altas temperaturas globales, inundaciones y sequías extremas a finales de 2026 y el 2027: se trata del Niño Godzilla o Súper Niño, que ha encendido las alertas de los científicos.
Según los reportes de prensa, esta fase climática tiende a producirse entre dos y tres veces por década y puede provocar picos de altas temperaturas a nivel global y patrones atípicos de lluvias.
Esto ocurre debido a que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central han incrementado más rápido de lo habitual, superando los umbrales que se utilizan para identificar las condiciones iniciales del Niño.
Otro factor es un patrón similar que sucede en el océano Índico, que comúnmente ocasiona una estación seca y árida por un largo periodo de tiempo en Indonesia y Australia, lo que lo convierte en caldo de cultivo para incendios y sequías. De ahí que fuera Yakarta quien bautizara a este fenómeno como el "Niño Godzilla".
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En cuanto a Norteamérica, las consecuencias de este fenómeno podrían incluir mayor riesgo de tormentas intensas a finales del año, aunado a olas de calor inusuales para la época y lluvias torrenciales, escenario que comúnmente deriva en inundaciones y otros daños.
Según las proyecciones, las señales del Niño se han incrementado en las últimas semanas y parece que ya es inminente. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre la posible gravedad del evento, así como sus efectos en cada país.
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