Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador

De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana, hay dos personas heridas, quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano; su estado de salud es desconocido. Imágenes en redes sociales muestran la gran columna de humo y las llamas en la zona. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la zona para apagar el fuego.
El incidente ocurre en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, mismo que se extendió a algunas de las embarcaciones de la zona.
De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana, hay dos personas heridas, quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano; su estado de salud es desconocido.
"De manera preliminar, se reportan ocho embarcaciones destruidas; las afectaciones continúan siendo verificadas por las entidades competentes", refirió el organismo en X.
Imágenes en redes sociales muestran la gran columna de humo y las llamas en la zona. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la zona para apagar el fuego.
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