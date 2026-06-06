Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260606/se-registra-fuerte-incendio-en-un-puerto-al-este-de-ecuador---1173783850.html
Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador
Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador
Sputnik Mundo
El incidente ocurre en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, mismo que se extendió a algunas de las embarcaciones de la zona. 06.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-06T21:20+0000
2026-06-06T21:20+0000
américa latina
sociedad
seguridad
ecuador
incendio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173783637_0:99:720:504_1920x0_80_0_0_b69cf54842fdb3f25d1cf83e0d362d5f.jpg
De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana, hay dos personas heridas, quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano; su estado de salud es desconocido. Imágenes en redes sociales muestran la gran columna de humo y las llamas en la zona. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la zona para apagar el fuego.
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173783637_60:88:659:537_1920x0_80_0_0_046a1d1fe9e8065fdd2c338da475f769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, ecuador, incendio
sociedad, seguridad, ecuador, incendio

Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador

21:20 GMT 06.06.2026
© Foto : X / @Riesgos_ecIncendio en la Autoridad Portuaria de Manta, al este de Ecuador.
Incendio en la Autoridad Portuaria de Manta, al este de Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
© Foto : X / @Riesgos_ec
Síguenos en
El incidente ocurre en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, mismo que se extendió a algunas de las embarcaciones de la zona.
De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana, hay dos personas heridas, quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano; su estado de salud es desconocido.
"De manera preliminar, se reportan ocho embarcaciones destruidas; las afectaciones continúan siendo verificadas por las entidades competentes", refirió el organismo en X.
Imágenes en redes sociales muestran la gran columna de humo y las llamas en la zona. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la zona para apagar el fuego.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала