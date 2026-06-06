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Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador

Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador

Sputnik Mundo

El incidente ocurre en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, mismo que se extendió a algunas de las embarcaciones de la zona. 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T21:20+0000

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De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana, hay dos personas heridas, quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano; su estado de salud es desconocido. Imágenes en redes sociales muestran la gran columna de humo y las llamas en la zona. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan en la zona para apagar el fuego.

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