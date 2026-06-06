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Policías se enfrentan a manifestantes en el centro de Bolivia

Policías se enfrentan a manifestantes en el centro de Bolivia

Sputnik Mundo

El operativo para desbloquear una de las vialidades del municipio de San Julián, en el departamento de San Cruz (centro), terminó en trifulca, debido a la... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con medios locales, el grupo policíaco acudió desde las primeras horas del día a la localidad, con el fin de liberar ese camino, mismo que fue cerrado como parte de las protestas que se realizan en el país sudamericano desde hace un mes. No obstante, las acciones escalaron y, en el enfrentamiento, hubo detonación de armas de fuego. Según el medio El Deber, hay al menos dos policías heridos de bala y se detuvieron a seis personas. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Aguas boliviano informó que, "ante el uso de armamento letal por parte de los manifestantes, el comando policial evalúa un repliegue estratégico".

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