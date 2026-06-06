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"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE
"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE
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La Unión Europea (UE) es una asociación ficticia que no representa a nadie y que intenta ocultar dicha realidad, declaró a Sputnik el empresario sudafricano... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, sostuvo que existe un creciente distanciamiento entre los ciudadanos europeos y sus instituciones políticas."Europa está en una situación en la que la gente ya no respalda a sus gobiernos. Nadie los apoya", aseguró.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
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"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE
La Unión Europea (UE) es una asociación ficticia que no representa a nadie y que intenta ocultar dicha realidad, declaró a Sputnik el empresario sudafricano Errol Musk, padre del multimillonario estadounidense Elon Musk.
"La Unión Europea no representa a nadie. Es una organización falsa. Y trata de fingir que no es así", expresó en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Además, sostuvo que existe un creciente distanciamiento entre los ciudadanos europeos y sus instituciones políticas.
"Europa está en una situación en la que la gente ya no respalda a sus gobiernos. Nadie los apoya", aseguró.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
se celebra del 3 al 6 de junio
. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.