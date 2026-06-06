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"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE
"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE
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La Unión Europea (UE) es una asociación ficticia que no representa a nadie y que intenta ocultar dicha realidad, declaró a Sputnik el empresario sudafricano... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, sostuvo que existe un creciente distanciamiento entre los ciudadanos europeos y sus instituciones políticas."Europa está en una situación en la que la gente ya no respalda a sus gobiernos. Nadie los apoya", aseguró.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
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"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE

13:36 GMT 06.06.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasUrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pronuncia su discurso en el marco de la preparación de la reunión del Consejo Europeo, el 12 de marzo de 2024 en Estrasburgo, Francia
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pronuncia su discurso en el marco de la preparación de la reunión del Consejo Europeo, el 12 de marzo de 2024 en Estrasburgo, Francia - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
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La Unión Europea (UE) es una asociación ficticia que no representa a nadie y que intenta ocultar dicha realidad, declaró a Sputnik el empresario sudafricano Errol Musk, padre del multimillonario estadounidense Elon Musk.

"La Unión Europea no representa a nadie. Es una organización falsa. Y trata de fingir que no es así", expresó en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Además, sostuvo que existe un creciente distanciamiento entre los ciudadanos europeos y sus instituciones políticas.
"Europa está en una situación en la que la gente ya no respalda a sus gobiernos. Nadie los apoya", aseguró.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
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