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"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE

"Organización falsa": el padre de Elon Musk arremete contra la UE

Sputnik Mundo

La Unión Europea (UE) es una asociación ficticia que no representa a nadie y que intenta ocultar dicha realidad, declaró a Sputnik el empresario sudafricano... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T13:36+0000

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Además, sostuvo que existe un creciente distanciamiento entre los ciudadanos europeos y sus instituciones políticas."Europa está en una situación en la que la gente ya no respalda a sus gobiernos. Nadie los apoya", aseguró.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.

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