https://noticiaslatam.lat/20260603/el-mundial-2026-que-cambiara-respecto-a-ediciones-anteriores-1173706013.html
El Mundial 2026: ¿qué cambiará respecto a ediciones anteriores?
El Mundial 2026: ¿qué cambiará respecto a ediciones anteriores?
Sputnik Mundo
El Campeonato Mundial de este año será histórico, ya que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente —Estados Unidos, Canadá, México— y contará... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T18:12+0000
2026-06-03T18:12+0000
2026-06-03T18:12+0000
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En esta infografía, Sputnik te detalla qué innovaciones marcarán el evento deportivo más esperado de 2026.
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MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173721070_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3b6c46281987e5c7739a1b639854fa8b.png
El Mundial 2026: ¿qué cambiará respecto a ediciones anteriores?
Sputnik Mundo
El Mundial 2026: ¿qué cambiará respecto a ediciones anteriores?
2026-06-03T18:12+0000
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Sputnik Mundo
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⚽ deportes, 📊 infografía, видео
⚽ deportes, 📊 infografía, видео
El Mundial 2026: ¿qué cambiará respecto a ediciones anteriores?
El Campeonato Mundial de este año será histórico, ya que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente —Estados Unidos, Canadá, México— y contará con un formato ampliado. El torneo acogerá un número de selecciones participantes sin precedentes y más de 100 partidos en total, entre otras novedades importantes.
En esta infografía, Sputnik te detalla qué innovaciones marcarán el evento deportivo más esperado de 2026.