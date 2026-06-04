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Nuevas sanciones de EEUU contra líderes cubanos reflejan la "ceguera política" de Washington, dice Díaz-Canel
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denostó las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra él y su familia, así como hacia... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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De igual modo, el mandatario cubano subrayó que, pese al asedio estadounidense, Cuba mantiene su "decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial". Más temprano, Washington anunció las nuevas sanciones, que están dirigidas hacia Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, en el listado se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Alejandro Castro Calis.
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Nuevas sanciones de EEUU contra líderes cubanos reflejan la "ceguera política" de Washington, dice Díaz-Canel

23:09 GMT 04.06.2026
© AP Photo / Peter DejongEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denostó las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra él y su familia, así como hacia los allegados al líder revolucionario, Raúl Castro.
Las sanciones "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", aseveró en X.
De igual modo, el mandatario cubano subrayó que, pese al asedio estadounidense, Cuba mantiene su "decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano
22:05 GMT
Más temprano, Washington anunció las nuevas sanciones, que están dirigidas hacia Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta.
Asimismo, en el listado se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Alejandro Castro Calis.
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