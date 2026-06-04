Nuevas sanciones de EEUU contra líderes cubanos reflejan la "ceguera política" de Washington, dice Díaz-Canel

De igual modo, el mandatario cubano subrayó que, pese al asedio estadounidense, Cuba mantiene su "decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial". Más temprano, Washington anunció las nuevas sanciones, que están dirigidas hacia Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, en el listado se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Alejandro Castro Calis.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denostó las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra él y su familia, así como hacia los allegados al líder revolucionario, Raúl Castro.
Las sanciones "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", aseveró en X.
Más temprano, Washington anunció las nuevas sanciones, que están dirigidas hacia Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta.
Asimismo, en el listado se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Alejandro Castro Calis.
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