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"Los recursos necesarios son escasos": las FFAA alemanas enfrentan una crisis, según medios
"Los recursos necesarios son escasos": las FFAA alemanas enfrentan una crisis, según medios
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El Bundeswehr (Ejército alemán) enfrenta una grave escasez de repuestos y la falta de contratos a largo plazo con la industria, revela un informe de la empresa... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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"Para garantizar el buen funcionamiento de todo este equipo militar, se requieren mantenimiento y reparaciones periódicas. Sin embargo, parece que los recursos necesarios son escasos", señala la publicación.Los problemas afectan especialmente a sistemas clave como los vehículos de combate Marder y los obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000, indica. La ausencia de cadenas de suministro estables complica aún más el mantenimiento del equipamiento militar.De acuerdo con el informe, tras ejercicios a gran escala, la disponibilidad de algunos equipos cae por debajo de un tercio, muy lejos del objetivo oficial del 70% que debe garantizar la empresa HIL.Esto sucede mientras Alemania destinó a Ucrania un paquete masivo de ayuda militar por valor de 4.000 millones de euros, que ya incluía fondos para la compra de cientos de misiles para el sistema de defensa aérea Patriot.
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"Los recursos necesarios son escasos": las FFAA alemanas enfrentan una crisis, según medios

17:31 GMT 06.06.2026
© AP Photo / Martin MeissnerLos obuses Panzerhaubitze 2000 en la base militar del Bundeswehr en Munster
Los obuses Panzerhaubitze 2000 en la base militar del Bundeswehr en Munster - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
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El Bundeswehr (Ejército alemán) enfrenta una grave escasez de repuestos y la falta de contratos a largo plazo con la industria, revela un informe de la empresa Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL) citado por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Esto sucede mientras Berlín está suministrando activamente armas a Kiev.
"Para garantizar el buen funcionamiento de todo este equipo militar, se requieren mantenimiento y reparaciones periódicas. Sin embargo, parece que los recursos necesarios son escasos", señala la publicación.
Los problemas afectan especialmente a sistemas clave como los vehículos de combate Marder y los obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000, indica. La ausencia de cadenas de suministro estables complica aún más el mantenimiento del equipamiento militar.
De acuerdo con el informe, tras ejercicios a gran escala, la disponibilidad de algunos equipos cae por debajo de un tercio, muy lejos del objetivo oficial del 70% que debe garantizar la empresa HIL.

"La preparación para el combate de diversos tipos de vehículos militares cae por debajo de un tercio tras las maniobras conjuntas de la Bundeswehr", destaca Süddeutsche Zeitung.

Esto sucede mientras Alemania destinó a Ucrania un paquete masivo de ayuda militar por valor de 4.000 millones de euros, que ya incluía fondos para la compra de cientos de misiles para el sistema de defensa aérea Patriot.
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