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Las FFAA de Rusia liberan un asentamiento y derriban más de 900 drones ucranianos en el último día

Las FFAA de Rusia liberan un asentamiento y derriban más de 900 drones ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Shevchenko, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, durante la... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T12:11+0000

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"La liberación de la localidad de Shevchenko no solo amplía la zona de seguridad en la región de Járkov, sino que también permite a las unidades rusas avanzar hacia el asentamiento de Kazáchiya Lopan, donde se encuentra uno de los principales centros logísticos de las FFAA de Ucrania", señala el informe diario.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, la infraestructura portuaria, de transporte y de combustible utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.En el último día, fuerzas rusas alcanzaron también dos carros de combate, incluido un Leopard alemán y 12 vehículos blindados, entre ellos un transporte de tropas M113 fabricado por EEUU, al igual que un obús Paladin estadounidense.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.275 militares, indican desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 175 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 385 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.

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