https://noticiaslatam.lat/20250822/colapso-deliberado-gaza-esta-en-fase-de-hambruna-catastrofica-mientras-israel-lo-rechaza-1165745197.html

"Colapso deliberado": Gaza está en fase de hambruna catastrófica, mientras Israel lo niega

"Colapso deliberado": Gaza está en fase de hambruna catastrófica, mientras Israel lo niega

Sputnik Mundo

La Franja de Gaza entró en la fase de hambruna/catástrofe humanitaria, anunció el Comité de Revisión de la Hambruna, un panel de expertos internacionales a... 22.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-22T11:11+0000

2025-08-22T11:11+0000

2025-08-22T11:20+0000

internacional

hambre

sociedad

franja de gaza

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165745021_0:45:1024:622_1920x0_80_0_0_b3e2270b73e12296e6fdc1933954ba40.jpg

"Se confirma la hambruna en la gobernación de Gaza y se prevé que se extienda a las gobernaciones de Deir al Balah y Jan Yunis para finales de septiembre. Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte. Otros 1,07 millones de personas —más de la mitad de la población— se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria aguda", indicó el comité.Hambruna es la fase 5 de la CIF, la más severa, y se define como "una situación en la que al menos uno de cada cinco hogares tienen una carencia extrema de alimentos, enfrentando inanición y penuria, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda y mortalidad".La CIF alertó que ponerle fin a la hambruna es una carrera contrarreloj. "Un alto al fuego inmediato y el fin del conflicto son cruciales para salvar vidas y poner fin al sufrimiento catastrófico en Gaza", enfatizó.Las medidas prioritarias, según el comité, deben ser un cese de hostilidades inmediato y sostenido en Gaza, garantías para el acceso humanitario incondicional y seguro, urgente asistencia humanitaria a gran escala y sin obstáculos, protección de la población civil y las infraestructuras críticas, así como restablecimiento de los flujos comerciales, sistemas de mercado, servicios esenciales y producción local de alimentos.A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que "justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que vive Gaza, se ha añadido una nueva: 'hambruna'. Esto no es un misterio: es un desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma".El máximo responsable de las Naciones Unidas calificó esta situación de "colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana".Para Guterres, "se acabaron las excusas". "El momento de actuar no es mañana, es ahora. Necesitamos un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata de todos los rehenes y un acceso humanitario pleno y sin restricciones", exhortó.También el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se hizo eco de la terrible noticia.En sus palabras, los bloqueos de la ayuda deben terminar para que Gaza reciba, con carácter urgente, alimentos y medicamentos.Por su parte, el Coordinador de Actividades Gubernamentales de Israel (Cogat, por sus siglas en inglés) acusó al CIF de haber ignorado en su informe "los datos verificables", proporcionados por la parte israelí, sobre la entrada de ayuda, disponibilidad en el mercado y proyectos humanitarios.Desde mayo, según el Cogat, Gaza recibió más de 10.000 camiones de ayuda humanitaria, de los cuales un 80% traían alimentos.

https://noticiaslatam.lat/20250820/1165676282.html

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hambre, sociedad, franja de gaza, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí