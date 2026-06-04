https://noticiaslatam.lat/20260604/puede-venir-a-moscu-cuando-quiera-para-dialogar-el-kremlin-responde-a-carta-de-zelenski--1173743018.html
"Puede venir a Moscú cuando quiera para dialogar": el Kremlin responde a carta de Zelenski
"Puede venir a Moscú cuando quiera para dialogar": el Kremlin responde a carta de Zelenski
Sputnik Mundo
Las autoridades rusas leyeron la misiva abierta de Volodímir Zelenski y destacaron que, más tarde, el mandatario Vladímir Putin será informado sobre el... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T20:35+0000
2026-06-04T20:35+0000
2026-06-04T20:35+0000
internacional
política
seguridad
volodímir zelenski
vladímir putin
dmitri peskov
moscú
kremlin
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
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Asimismo, el Kremlin subrayó que el político puede acudir a Moscú "cuando quiera" para hablar sobre el conflicto ucraniano. Más temprano, Zelenski dio a conocer una carta donde propone un intercambio de prisioneros de guerra en condiciones de "todos por todos", así como reunirse con Putin en un tercer país.
moscú
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/11/1173105881_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ecb5656c22e454956e16c73005c8ebae.jpg
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política, seguridad, volodímir zelenski, vladímir putin, dmitri peskov, moscú, kremlin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
política, seguridad, volodímir zelenski, vladímir putin, dmitri peskov, moscú, kremlin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
"Puede venir a Moscú cuando quiera para dialogar": el Kremlin responde a carta de Zelenski
Las autoridades rusas leyeron la misiva abierta de Volodímir Zelenski y destacaron que, más tarde, el mandatario Vladímir Putin será informado sobre el documento, ello tras las conversaciones que sostendrá con su par de Uzbekistán, expuso el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.
Asimismo, el Kremlin subrayó que
el político puede acudir a Moscú "cuando quiera"
para hablar
sobre el conflicto ucraniano
.
Más temprano, Zelenski dio a conocer una carta donde propone un intercambio de prisioneros de guerra en condiciones de "todos por todos", así como reunirse con Putin en un tercer país.
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