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Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205 por 205

Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205 por 205

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania intercambiaron 205 prisioneros de guerra por cada lado, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. 15.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-15T07:02+0000

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Se señaló que los Emiratos Árabes Unidos participaron como mediadores en el retorno de los militares rusos desde el cautiverio.En estos momentos, los militares rusos se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben la asistencia médica y psicológica necesaria.Posteriormente, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa.

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