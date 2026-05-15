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Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205 por 205
Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205 por 205
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Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania intercambiaron 205 prisioneros de guerra por cada lado, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Se señaló que los Emiratos Árabes Unidos participaron como mediadores en el retorno de los militares rusos desde el cautiverio.En estos momentos, los militares rusos se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben la asistencia médica y psicológica necesaria.Posteriormente, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa.
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Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205 por 205
07:02 GMT 15.05.2026 (actualizado: 07:40 GMT 15.05.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania intercambiaron 205 prisioneros de guerra por cada lado, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"El 15 de mayo se repatriaron 205 militares rusos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se entregaron 205 prisioneros de guerra de las FFAA de Ucrania", comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Se señaló que los Emiratos Árabes Unidos participaron como mediadores en el retorno de los militares rusos desde el cautiverio.
En estos momentos, los militares rusos se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben la asistencia médica y psicológica necesaria.
Posteriormente, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa.
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