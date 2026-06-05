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Dos buques en el mar de Azov fueron atacados por drones de Kiev, confirma Moscú
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Sputnik Mundo
Los dos graneleros sin carga Natra y Tsirkon, que se encontraban en el noreste del mar de Azov, fueron atacados por drones ucranianos, denunció la portavoz de... 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T14:18+0000
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La agresión ucraniana tuvo lugar en la noche del 4 al 5 de junio, cuando los buques mercantes, procedentes de Turquía y con destino al puerto de Rostov del Don, fueron alcanzados.Previamente, la Cancillería de Azerbaiyán informó que cinco marineros azerbaiyanos murieron y otros tres fueron ingresados en un hospital.Zajárova expresó las condolencias de Moscú a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.Asimismo, aseguró que Rusia brindará toda la asistencia necesaria a Azerbaiyán para esclarecer las circunstancias del ataque y garantizar el acceso consular a sus ciudadanos afectados.En la víspera, el comandante de las FFAA de Ucrania, Robert Brovdi, confirmó que se habían lanzado ataques contra buques en las aguas del mar de Azov.Por su parte, el vice ministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, al comentar los sucesos, declaró que Moscú conoce bien la táctica de Kiev de lanzar ataques contra objetivos civiles.
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Dos buques en el mar de Azov fueron atacados por drones de Kiev, confirma Moscú
Los dos graneleros sin carga Natra y Tsirkon, que se encontraban en el noreste del mar de Azov, fueron atacados por drones ucranianos, denunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Se informó de que en ambos buques hay muertos y heridos.
La agresión ucraniana tuvo lugar en la noche del 4 al 5 de junio, cuando los buques mercantes, procedentes de Turquía y con destino al puerto de Rostov del Don, fueron alcanzados.
Previamente, la Cancillería de Azerbaiyán informó que cinco marineros azerbaiyanos murieron y otros tres fueron ingresados en un hospital.
"Según la información disponible, los barcos fueron atacados por drones ucranianos, lo que confirma una vez más la naturaleza terrorista del régimen de Kiev, que cada vez con mayor frecuencia elige como objetivos a civiles e infraestructuras civiles", afirmó la diplomática.
Zajárova expresó las condolencias de Moscú a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.
Asimismo, aseguró que Rusia brindará toda la asistencia necesaria a Azerbaiyán para esclarecer las circunstancias del ataque y garantizar el acceso consular a sus ciudadanos afectados.
En la víspera, el comandante de las FFAA de Ucrania, Robert Brovdi, confirmó que se habían lanzado ataques contra buques en las aguas del mar de Azov.
Por su parte, el vice ministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, al comentar los sucesos, declaró que Moscú conoce bien la táctica de Kiev de lanzar ataques contra objetivos civiles.
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