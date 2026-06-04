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Rusia en el mercado de los metales y minerales estratégicos: el SPIEF levanta el telón
Rusia en el mercado de los metales y minerales estratégicos: el SPIEF levanta el telón
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Rusia está impulsando activamente inversiones en el sector de los metales raros y de tierras raras, declaró el primer vicepresidente del Gobierno ruso, Denís... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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"Estamos interesados y, como ya he señalado, estamos invirtiendo activamente y proporcionando apoyo estatal. Al mismo tiempo, estamos abiertos al diálogo e invitamos a nuestros socios extranjeros", reveló durante la sesión Tierras raras y minerales críticos: soberanía y cooperación internacional.Precisó que la colaboración en este ámbito se planea con China, la India y los países de Oriente Medio, en particular Arabia Saudita. Mánturov subrayó que Rusia está dispuesta a desarrollar distintos tipos de cooperación, tanto en materia de inversión como de proyectos conjuntos.Asimismo, expresó su confianza en que el país contará con una cadena completa de producción de tierras raras para 2028, incluyendo grupos de metales escasos.Añadió que la mayor parte de las tecnologías necesarias ya están disponibles en Rusia."Hoy puedo afirmar que contamos prácticamente con toda la gama de tecnologías necesarias, salvo algunas excepciones. En el caso de las tierras raras de peso medio, todavía seguimos trabajando en determinados desarrollos. Estamos pasando de la fase de investigación a la de proyectos piloto e ingeniería aplicada".¿Qué posición ocupa Rusia en reservas de tierras raras?Durante la misma sesión del SPIEF, el ministro de Recursos Naturales de Rusia, Alexandr Kozlov, destacó que el país ocupa el séptimo lugar mundial por volumen de reservas de tierras raras y que su base de recursos es capaz de satisfacer cualquier nivel de demanda, tanto interna como destinada a la exportación.En mayo, desde el Ministerio de Industria y Comercio informaron que Rusia posee una de las mayores bases de recursos minerales de tierras raras del mundo, con 28,5 millones de toneladas de reservas probadas. Estos materiales son esenciales para sectores como la energía, la microelectrónica, la industria aeronáutica, la construcción naval y numerosas ramas industriales de alta tecnología.El Ministerio de Recursos Naturales trabaja actualmente en un proyecto de ley destinado a mejorar la fiabilidad de la información relativa a los recursos minerales correspondientes a materias primas consideradas deficitarias, destacó Kozlov. De acuerdo con el ministro, muchas reservas fueron certificadas aún en la época soviética, bajo condiciones económicas y tecnológicas muy diferentes a las actuales.El objetivo es obtener una imagen más precisa y actualizada del potencial mineral ruso y facilitar el desarrollo futuro de sectores estratégicos vinculados a los minerales críticos y las tierras raras.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo se desarrolla del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.
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Rusia en el mercado de los metales y minerales estratégicos: el SPIEF levanta el telón
Rusia está impulsando activamente inversiones en el sector de los metales raros y de tierras raras, declaró el primer vicepresidente del Gobierno ruso, Denís Mánturov, en el marco del SPIEF 2026. Al mismo tiempo, destacó que Moscú mantiene una postura abierta al diálogo con socios extranjeros en este ámbito.
"Estamos interesados y, como ya he señalado, estamos invirtiendo activamente y proporcionando apoyo estatal. Al mismo tiempo, estamos abiertos al diálogo e invitamos a nuestros socios extranjeros", reveló durante la sesión Tierras raras y minerales críticos: soberanía y cooperación internacional.
Precisó que la colaboración en este ámbito se planea con China, la India y los países de Oriente Medio, en particular Arabia Saudita. Mánturov subrayó que Rusia está dispuesta a desarrollar distintos tipos de cooperación, tanto en materia de inversión como de proyectos conjuntos.
Asimismo, expresó su confianza en que el país contará con una cadena completa de producción de tierras raras para 2028, incluyendo grupos de metales escasos.
"Confío en que para 2028 dispondremos de una gama completa, desde los elementos ligeros hasta los de peso medio, incluyendo también los grupos de metales raros", expuso.
Añadió que la mayor parte de las tecnologías necesarias ya están disponibles en Rusia.
"Hoy puedo afirmar que contamos prácticamente con toda la gama de tecnologías necesarias, salvo algunas excepciones. En el caso de las tierras raras de peso medio, todavía seguimos trabajando en determinados desarrollos. Estamos pasando de la fase de investigación a la de proyectos piloto e ingeniería aplicada".
¿Qué posición ocupa Rusia en reservas de tierras raras?
Durante la misma sesión del SPIEF, el ministro de Recursos Naturales de Rusia, Alexandr Kozlov, destacó que el país ocupa el séptimo lugar mundial por volumen de reservas de tierras raras y que su base de recursos es capaz de satisfacer cualquier nivel de demanda, tanto interna como destinada a la exportación.
"Rusia dispone de una de las mayores bases de materias primas de tierras raras del mundo y ocupa el séptimo puesto por volumen de reservas", enfatizó.
En mayo, desde el Ministerio de Industria y Comercio informaron que Rusia posee una de las mayores bases de recursos minerales de tierras raras del mundo, con 28,5 millones de toneladas de reservas probadas. Estos materiales son esenciales para sectores como la energía, la microelectrónica, la industria aeronáutica, la construcción naval y numerosas ramas industriales de alta tecnología.
El Ministerio de Recursos Naturales trabaja actualmente en un proyecto de ley destinado a mejorar la fiabilidad de la información relativa a los recursos minerales correspondientes a materias primas consideradas deficitarias, destacó Kozlov.
"Esto es particularmente importante para los yacimientos multicomponentes, incluidos aquellos que contienen tierras raras y otros metales estratégicos para la economía", precisó.
De acuerdo con el ministro, muchas reservas fueron certificadas aún en la época soviética, bajo condiciones económicas y tecnológicas muy diferentes a las actuales.
"Nuestra tarea consiste en crear las herramientas jurídicas necesarias para actualizar la información sobre las reservas mediante procedimientos obligatorios de reevaluación".
El objetivo es obtener una imagen más precisa y actualizada del potencial mineral ruso y facilitar el desarrollo futuro de sectores estratégicos vinculados a los minerales críticos y las tierras raras.
El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo
se desarrolla del 3 al 6 de junio
. Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.
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