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Rusia en el mercado de los metales y minerales estratégicos: el SPIEF levanta el telón

Rusia en el mercado de los metales y minerales estratégicos: el SPIEF levanta el telón

Sputnik Mundo

Rusia está impulsando activamente inversiones en el sector de los metales raros y de tierras raras, declaró el primer vicepresidente del Gobierno ruso, Denís... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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"Estamos interesados y, como ya he señalado, estamos invirtiendo activamente y proporcionando apoyo estatal. Al mismo tiempo, estamos abiertos al diálogo e invitamos a nuestros socios extranjeros", reveló durante la sesión Tierras raras y minerales críticos: soberanía y cooperación internacional.Precisó que la colaboración en este ámbito se planea con China, la India y los países de Oriente Medio, en particular Arabia Saudita. Mánturov subrayó que Rusia está dispuesta a desarrollar distintos tipos de cooperación, tanto en materia de inversión como de proyectos conjuntos.Asimismo, expresó su confianza en que el país contará con una cadena completa de producción de tierras raras para 2028, incluyendo grupos de metales escasos.Añadió que la mayor parte de las tecnologías necesarias ya están disponibles en Rusia."Hoy puedo afirmar que contamos prácticamente con toda la gama de tecnologías necesarias, salvo algunas excepciones. En el caso de las tierras raras de peso medio, todavía seguimos trabajando en determinados desarrollos. Estamos pasando de la fase de investigación a la de proyectos piloto e ingeniería aplicada".¿Qué posición ocupa Rusia en reservas de tierras raras?Durante la misma sesión del SPIEF, el ministro de Recursos Naturales de Rusia, Alexandr Kozlov, destacó que el país ocupa el séptimo lugar mundial por volumen de reservas de tierras raras y que su base de recursos es capaz de satisfacer cualquier nivel de demanda, tanto interna como destinada a la exportación.En mayo, desde el Ministerio de Industria y Comercio informaron que Rusia posee una de las mayores bases de recursos minerales de tierras raras del mundo, con 28,5 millones de toneladas de reservas probadas. Estos materiales son esenciales para sectores como la energía, la microelectrónica, la industria aeronáutica, la construcción naval y numerosas ramas industriales de alta tecnología.El Ministerio de Recursos Naturales trabaja actualmente en un proyecto de ley destinado a mejorar la fiabilidad de la información relativa a los recursos minerales correspondientes a materias primas consideradas deficitarias, destacó Kozlov. De acuerdo con el ministro, muchas reservas fueron certificadas aún en la época soviética, bajo condiciones económicas y tecnológicas muy diferentes a las actuales.El objetivo es obtener una imagen más precisa y actualizada del potencial mineral ruso y facilitar el desarrollo futuro de sectores estratégicos vinculados a los minerales críticos y las tierras raras.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo se desarrolla del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.

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