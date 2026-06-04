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"Están cansados": en EEUU crece la preocupación por la financiación a Ucrania, afirma periodista estadounidense
"Están cansados": en EEUU crece la preocupación por la financiación a Ucrania, afirma periodista estadounidense
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Los estadounidenses están cansados de financiar a Ucrania sin saber adónde va su dinero, declaró la periodista estadounidense Candace Owens en el marco del... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T14:25+0000
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Los ciudadanos se están centrando cada vez más en los problemas internos del país, añadió Owens.En abril, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, comentó que Estados Unidos debería dejar de financiar el conflicto militar en Ucrania.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Washington ya no suministra armas a Kiev con fondos estadounidenses, sino que las vende a países de la OTAN, que luego las envían a Ucrania.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más al cruzar la frontera.
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"Están cansados": en EEUU crece la preocupación por la financiación a Ucrania, afirma periodista estadounidense
Los estadounidenses están cansados de financiar a Ucrania sin saber adónde va su dinero, declaró la periodista estadounidense Candace Owens en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
"Los estadounidenses están realmente cansados de financiar [a Ucrania]. Se enteran de que los oligarcas se compran yates. En la práctica, pensamos en nuestros impuestos y adónde va nuestro dinero, algo que nunca nos explican con claridad", expresó.
Los ciudadanos se están centrando cada vez más en los problemas internos del país, añadió Owens.
En abril, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, comentó que Estados Unidos debería dejar de financiar
el conflicto militar en Ucrania.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Washington ya no suministra armas a Kiev con fondos estadounidenses, sino que las vende a países de la OTAN, que luego las envían a Ucrania.
Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más al cruzar la frontera.
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