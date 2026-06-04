https://noticiaslatam.lat/20260604/estan-cansados-en-eeuu-crece-la-preocupacion-por-la-financiacion-a-ucrania-afirma-periodista-1173737118.html

"Están cansados": en EEUU crece la preocupación por la financiación a Ucrania, afirma periodista estadounidense

"Están cansados": en EEUU crece la preocupación por la financiación a Ucrania, afirma periodista estadounidense

Sputnik Mundo

Los estadounidenses están cansados ​​de financiar a Ucrania sin saber adónde va su dinero, declaró la periodista estadounidense Candace Owens en el marco del... 04.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-04T14:25+0000

2026-06-04T14:25+0000

2026-06-04T14:25+0000

internacional

eeuu

ucrania

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173736345_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_39c6f0da24451dd75a6514dc49af11a3.jpg

Los ciudadanos se están centrando cada vez más en los problemas internos del país, añadió Owens.En abril, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, comentó que Estados Unidos debería dejar de financiar el conflicto militar en Ucrania.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Washington ya no suministra armas a Kiev con fondos estadounidenses, sino que las vende a países de la OTAN, que luego las envían a Ucrania.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armamento serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más al cruzar la frontera.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, foro económico internacional de san petersburgo (spief)