EEUU impone sanciones contra Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro

Entre los señalados por la dependencia de EEUU están la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del líder revolucionario, Raúl Alejandro Castro Calis. A finales de mayo, Washington acusó a Castro de presuntos delitos asociados al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización 'Hermanos al Rescate' en 1996, ocurrido luego de la incursión de las mismas en aguas jurisdiccionales de la isla. Esto fue calificado por La Habana como una estrategia sin fundamento jurídico, encaminada a justificar una eventual agresión militar contra el país antillano.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció medidas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel y sus familiares, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Castro.
Entre los señalados por la dependencia de EEUU están la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta.
Asimismo, se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del líder revolucionario, Raúl Alejandro Castro Calis.
A finales de mayo, Washington acusó a Castro de presuntos delitos asociados al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización 'Hermanos al Rescate' en 1996, ocurrido luego de la incursión de las mismas en aguas jurisdiccionales de la isla.
Esto fue calificado por La Habana como una estrategia sin fundamento jurídico, encaminada a justificar una eventual agresión militar contra el país antillano.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).