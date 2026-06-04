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EEUU impone sanciones contra Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro
EEUU impone sanciones contra Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro
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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció medidas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel y sus familiares, así como allegados al expresidente... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Entre los señalados por la dependencia de EEUU están la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del líder revolucionario, Raúl Alejandro Castro Calis. A finales de mayo, Washington acusó a Castro de presuntos delitos asociados al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización 'Hermanos al Rescate' en 1996, ocurrido luego de la incursión de las mismas en aguas jurisdiccionales de la isla. Esto fue calificado por La Habana como una estrategia sin fundamento jurídico, encaminada a justificar una eventual agresión militar contra el país antillano.
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EEUU impone sanciones contra Díaz-Canel y familiares de Raúl Castro

20:52 GMT 04.06.2026 (actualizado: 20:54 GMT 04.06.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaMiguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Cuba
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció medidas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel y sus familiares, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la mayor de las Antillas, Raúl Castro.
Entre los señalados por la dependencia de EEUU están la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta.
Asimismo, se encuentran el hijo de Castro, Alejandro Castro Espín, y el nieto del líder revolucionario, Raúl Alejandro Castro Calis.
Acusación contra Raúl Castro: El objetivo es tensar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
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Acusación contra Raúl Castro: "El objetivo es tensar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos"
21 de mayo, 20:01 GMT
A finales de mayo, Washington acusó a Castro de presuntos delitos asociados al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización 'Hermanos al Rescate' en 1996, ocurrido luego de la incursión de las mismas en aguas jurisdiccionales de la isla.
Esto fue calificado por La Habana como una estrategia sin fundamento jurídico, encaminada a justificar una eventual agresión militar contra el país antillano.
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