Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano
© AP Photo / Richard DrewBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025
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Las medidas contra el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su familia, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la isla, Raúl Castro, solo reflejan los objetivos injerencistas de Washington en la región, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
"La vil inclusión del presidente Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de [Washington]", escribió en X.
Los dichos de Rodríguez se dan después de que el Departamento del Tesoro norteamericano impusiera sanciones contra Díaz-Canel, su esposa e hijo, así como contra el hijo y nieto de Castro.
Igualmente, ocurren tras los señalamientos del mandatario estadounidense dijera que Washington busca "un cambio de régimen" en la nación caribeña.
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