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Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano

Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano

Sputnik Mundo

Las medidas contra el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su familia, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Los dichos de Rodríguez se dan después de que el Departamento del Tesoro norteamericano impusiera sanciones contra Díaz-Canel, su esposa e hijo, así como contra el hijo y nieto de Castro. Igualmente, ocurren tras los señalamientos del mandatario estadounidense dijera que Washington busca "un cambio de régimen" en la nación caribeña.

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