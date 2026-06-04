Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260604/sanciones-contra-diaz-canel-y-familia-de-castro-exponen-el-plan-intervencionista-de-eeuu-dice-el-1173746073.html
Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano
Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano
Sputnik Mundo
Las medidas contra el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su familia, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T22:05+0000
2026-06-04T22:05+0000
américa latina
política
raúl castro
cuba
eeuu
washington
bruno rodríguez
miguel díaz-canel bermúdez
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171166113_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de566245b6085f49bf521ee4ad933843.jpg
Los dichos de Rodríguez se dan después de que el Departamento del Tesoro norteamericano impusiera sanciones contra Díaz-Canel, su esposa e hijo, así como contra el hijo y nieto de Castro. Igualmente, ocurren tras los señalamientos del mandatario estadounidense dijera que Washington busca "un cambio de régimen" en la nación caribeña.
cuba
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171166113_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22f60b82be1259773e6625ed98a87951.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, raúl castro, cuba, eeuu, washington, bruno rodríguez, miguel díaz-canel bermúdez
política, raúl castro, cuba, eeuu, washington, bruno rodríguez, miguel díaz-canel bermúdez

Sanciones contra Díaz-Canel y familia de Castro exponen "el plan intervencionista de EEUU", dice el canciller cubano

22:05 GMT 04.06.2026
© AP Photo / Richard DrewBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Richard Drew
Síguenos en
Las medidas contra el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su familia, así como allegados al expresidente de los Consejos de Estados y de Ministros de la isla, Raúl Castro, solo reflejan los objetivos injerencistas de Washington en la región, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
"La vil inclusión del presidente Díaz-Canel, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de [Washington]", escribió en X.
Los dichos de Rodríguez se dan después de que el Departamento del Tesoro norteamericano impusiera sanciones contra Díaz-Canel, su esposa e hijo, así como contra el hijo y nieto de Castro.
Igualmente, ocurren tras los señalamientos del mandatario estadounidense dijera que Washington busca "un cambio de régimen" en la nación caribeña.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала