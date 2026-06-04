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El SPIEF desmonta el relato del aislamiento de Rusia, afirma eurodiputada

El SPIEF desmonta el relato del aislamiento de Rusia, afirma eurodiputada

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La amplia representación internacional en el Foro Económico de San Petersburgo demuestra que los intentos de aislar a Rusia no han dado resultado, expresó a... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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La diputada también señaló que las tácticas de presión y aislamiento aplicadas por los países occidentales en el ámbito humanitario son inaceptables. Como ejemplo de esta línea de actuación destructiva, mencionó la prohibición de que los atletas rusos participen en competiciones internacionales, y subrayó que las discrepancias políticas no deben repercutir en la gente común ni en el deporte."No debemos mezclar lo que ocurre en la política con lo que ocurre en el deporte. El deporte es para todos", subrayó.Las medidas de aislamiento aplicadas por Occidente en el ámbito deportivo ponen de manifiesto la verdadera cara de quienes intentan acusar a otros Estados de autoritarismo, añadió Sosoaca. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable. De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios participan en el evento.

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