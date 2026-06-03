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El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba
El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba
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El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a "pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético" impuesto por EEUU a Cuba.Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que "ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad".Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de EEUU que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba

11:25 GMT 03.06.2026
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El Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso) - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
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El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a condenar la presión sin precedentes ejercida por EEUU sobre Cuba.

"Las acciones agresivas de EEUU contradicen de manera flagrante los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de la ONU. Además, conducen a la vulneración de los derechos y libertades legítimos de los ciudadanos de Cuba, provocan sufrimiento al pueblo cubano y representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región del Caribe", indica el comunicado.

Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a "pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético" impuesto por EEUU a Cuba.
Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que "ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad".
El Ministerio de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso
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Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de EEUU que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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