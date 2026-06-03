https://noticiaslatam.lat/20260603/el-senado-ruso-insta-a-la-onu-a-condenar-la-presion-de-eeuu-contra-cuba-1173717327.html
El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba
El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba
Sputnik Mundo
El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T11:25+0000
2026-06-03T11:25+0000
2026-06-03T11:25+0000
internacional
rusia
cuba
📰 bloqueo económico contra cuba
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0d/1124364511_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_31ca2b11fcc540a7f6be23cba758f170.jpg
Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a "pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético" impuesto por EEUU a Cuba.Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que "ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad".Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de EEUU que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
https://noticiaslatam.lat/20260601/cuba-centra-parte-de-las-conversaciones-entre-rusia-y-eeuu-asegura-el-vicecanciller-ruso-1173693230.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0d/1124364511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d1d19a0ddfa59dd41ce866feb36994fd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, cuba, 📰 bloqueo económico contra cuba
rusia, cuba, 📰 bloqueo económico contra cuba
El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba
El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a condenar la presión sin precedentes ejercida por EEUU sobre Cuba.
"Las acciones agresivas de EEUU contradicen de manera flagrante los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de la ONU. Además, conducen a la vulneración de los derechos y libertades legítimos de los ciudadanos de Cuba, provocan sufrimiento al pueblo cubano y representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región del Caribe", indica el comunicado.
Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a "pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético" impuesto por EEUU a Cuba.
Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que "ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad".
Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de EEUU que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional"
debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla
y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.