https://noticiaslatam.lat/20260603/el-senado-ruso-insta-a-la-onu-a-condenar-la-presion-de-eeuu-contra-cuba-1173717327.html

El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba

El Senado ruso insta a la ONU a condenar la presión de EEUU contra Cuba

Sputnik Mundo

El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento ruso) aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T11:25+0000

2026-06-03T11:25+0000

2026-06-03T11:25+0000

internacional

rusia

cuba

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0d/1124364511_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_31ca2b11fcc540a7f6be23cba758f170.jpg

Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a "pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético" impuesto por EEUU a Cuba.Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que "ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad".Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de EEUU que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.

https://noticiaslatam.lat/20260601/cuba-centra-parte-de-las-conversaciones-entre-rusia-y-eeuu-asegura-el-vicecanciller-ruso-1173693230.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, cuba, 📰 bloqueo económico contra cuba