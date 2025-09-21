https://noticiaslatam.lat/20250921/de-inmediato-al-frente-por-que-es-tan-alta-la-mortalidad-de-mercenarios-colombianos-en-ucrania-1166721575.html

"De inmediato al frente": ¿Por qué es tan alta la mortalidad de mercenarios colombianos en Ucrania?

"De inmediato al frente": ¿Por qué es tan alta la mortalidad de mercenarios colombianos en Ucrania?

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enviando a colombianos sin experiencia de combate ni preparación especial directamente al frente, denunció a Sputnik el... 21.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-21T16:02+0000

2025-09-21T16:02+0000

2025-09-21T16:02+0000

defensa

ucrania

colombia

fuerzas armadas de ucrania

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

mercenarios

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0a/1158922928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b91010e355abfe70bb1102a8d1707386.jpg

Hincapié, quien anteriormente participó en la contratación de colombianos para el servicio en Oriente Medio, subrayó que no los mantienen en áreas seguras, ni se les asignan tareas de menor riesgo, como la custodia de instalaciones militares o labores logísticas.El experto advirtió que, en el contexto del conflicto ucraniano, el envío de colombianos sin preparación es prácticamente un acto suicida que termina con su muerte masiva. Incluso aquellos con experiencia militar son lanzados al frente sin conocer el terreno, agregó.Luchan por dinero, no por conviccionesLos mercenarios colombianos que combaten en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo hacen movidos únicamente por incentivos económicos y carecen de motivación ideológica, indicó Hincapié."No hay ninguna intención ideológica con ninguno de estos dos pueblos [ruso o ucraniano] (...) Allí, en ese conflicto, lo único que hay es las ganas de salir adelante y sacar a sus familias adelante, inclusive arriesgando sus propias vidas para poder mandar esos dólares para Colombia", señaló.Añadió que la operación militar especial, que ya lleva tres años, "es muy renombrada en todos los medios de comunicación".Al mismo tiempo, Hincapié subrayó que a los mercenarios en Ucrania se les engaña con los pagos, que se realizan con retrasos de varios meses o, en algunos casos, no se efectúan en absoluto."Por lo menos, tengo como seis o siete casos de personas que superaron los seis meses allá y apenas recibieron las familias tres salarios. Y los últimos tres salarios (...) no los alcanzaron a recibir y perdieron comunicación con sus esposos. No se sabe absolutamente nada. Y cuando hablo con ellos siempre lloran, (...) tienen la esperanza, pero yo, por la experiencia que tengo, sé que estos hombres ya partieron hacia el otro mundo", indicó.En julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el mercenarismo como "una forma de robar una nación" en un mensaje publicado en la red social X.A los latinoamericanos se les suele atraer con promesas de altos pagos y buenas condiciones de servicio. Sin embargo, en la práctica, en Ucrania son utilizados como carne de cañón, sufren maltratos por parte del mando, mueren con frecuencia y, tras su fallecimiento, los empleadores se niegan a pagar las compensaciones a las familias alegando diversos pretextos.

https://noticiaslatam.lat/20250916/miles-ya-han-muerto-uno-de-cada-cinco-mercenarios-britanicos-es-eliminado-en-ucrania-1166541151.html

https://noticiaslatam.lat/20250912/trampa-y-laboratorio-vivo-asi-afectaria-el-mercenarismo-en-ucrania-a-la-seguridad-latinoamericana-1166396310.html

ucrania

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, colombia, fuerzas armadas de ucrania, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mercenarios, 🌍 europa