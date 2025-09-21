https://noticiaslatam.lat/20250921/de-inmediato-al-frente-por-que-es-tan-alta-la-mortalidad-de-mercenarios-colombianos-en-ucrania-1166721575.html
"De inmediato al frente": ¿Por qué es tan alta la mortalidad de mercenarios colombianos en Ucrania?
"De inmediato al frente": ¿Por qué es tan alta la mortalidad de mercenarios colombianos en Ucrania?
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enviando a colombianos sin experiencia de combate ni preparación especial directamente al frente, denunció a Sputnik el... 21.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-21T16:02+0000
2025-09-21T16:02+0000
2025-09-21T16:02+0000
defensa
ucrania
colombia
fuerzas armadas de ucrania
seguridad
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
mercenarios
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0a/1158922928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b91010e355abfe70bb1102a8d1707386.jpg
Hincapié, quien anteriormente participó en la contratación de colombianos para el servicio en Oriente Medio, subrayó que no los mantienen en áreas seguras, ni se les asignan tareas de menor riesgo, como la custodia de instalaciones militares o labores logísticas.El experto advirtió que, en el contexto del conflicto ucraniano, el envío de colombianos sin preparación es prácticamente un acto suicida que termina con su muerte masiva. Incluso aquellos con experiencia militar son lanzados al frente sin conocer el terreno, agregó.Luchan por dinero, no por conviccionesLos mercenarios colombianos que combaten en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo hacen movidos únicamente por incentivos económicos y carecen de motivación ideológica, indicó Hincapié."No hay ninguna intención ideológica con ninguno de estos dos pueblos [ruso o ucraniano] (...) Allí, en ese conflicto, lo único que hay es las ganas de salir adelante y sacar a sus familias adelante, inclusive arriesgando sus propias vidas para poder mandar esos dólares para Colombia", señaló.Añadió que la operación militar especial, que ya lleva tres años, "es muy renombrada en todos los medios de comunicación".Al mismo tiempo, Hincapié subrayó que a los mercenarios en Ucrania se les engaña con los pagos, que se realizan con retrasos de varios meses o, en algunos casos, no se efectúan en absoluto."Por lo menos, tengo como seis o siete casos de personas que superaron los seis meses allá y apenas recibieron las familias tres salarios. Y los últimos tres salarios (...) no los alcanzaron a recibir y perdieron comunicación con sus esposos. No se sabe absolutamente nada. Y cuando hablo con ellos siempre lloran, (...) tienen la esperanza, pero yo, por la experiencia que tengo, sé que estos hombres ya partieron hacia el otro mundo", indicó.En julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el mercenarismo como "una forma de robar una nación" en un mensaje publicado en la red social X.A los latinoamericanos se les suele atraer con promesas de altos pagos y buenas condiciones de servicio. Sin embargo, en la práctica, en Ucrania son utilizados como carne de cañón, sufren maltratos por parte del mando, mueren con frecuencia y, tras su fallecimiento, los empleadores se niegan a pagar las compensaciones a las familias alegando diversos pretextos.
https://noticiaslatam.lat/20250916/miles-ya-han-muerto-uno-de-cada-cinco-mercenarios-britanicos-es-eliminado-en-ucrania-1166541151.html
https://noticiaslatam.lat/20250912/trampa-y-laboratorio-vivo-asi-afectaria-el-mercenarismo-en-ucrania-a-la-seguridad-latinoamericana-1166396310.html
ucrania
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0a/1158922928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5929b480045872ed55469100a247c2eb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, colombia, fuerzas armadas de ucrania, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mercenarios, 🌍 europa
ucrania, colombia, fuerzas armadas de ucrania, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mercenarios, 🌍 europa
"De inmediato al frente": ¿Por qué es tan alta la mortalidad de mercenarios colombianos en Ucrania?
Las Fuerzas Armadas de Ucrania están enviando a colombianos sin experiencia de combate ni preparación especial directamente al frente, denunció a Sputnik el exmilitar y defensor de derechos humanos de Colombia, Dante Hincapié. Kiev simplemente "no tiene tiempo para entrenar a nadie", explicó.
"[Los mercenarios] llegan a Ucrania y, en dos o tres días, los mandan a la zona de combate. Pasan muy poco tiempo en los cuarteles y son enviados de inmediato al frente", señaló.
Hincapié, quien anteriormente participó en la contratación de colombianos para el servicio en Oriente Medio, subrayó que no los mantienen en áreas seguras, ni se les asignan tareas de menor riesgo, como la custodia de instalaciones militares o labores logísticas.
"Su entrenamiento consiste en que los meten en una unidad, les entregan un fusil y, a los pocos días, los envían al frente. Creo que [las FFAA de Ucrania] no tienen tiempo para entrenar a nadie", subrayó.
El experto advirtió que, en el contexto del conflicto ucraniano
, el envío de colombianos sin preparación es prácticamente un acto suicida
que termina con su muerte masiva. Incluso aquellos con experiencia militar son lanzados al frente sin conocer el terreno, agregó.
16 de septiembre, 16:03 GMT
Luchan por dinero, no por convicciones
Los mercenarios colombianos que combaten en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo hacen movidos únicamente por incentivos económicos y carecen de motivación ideológica, indicó Hincapié.
"No hay ninguna intención ideológica con ninguno de estos dos pueblos [ruso o ucraniano] (...) Allí, en ese conflicto, lo único que hay es las ganas de salir adelante y sacar a sus familias adelante, inclusive arriesgando sus propias vidas para poder mandar esos dólares para Colombia", señaló.
Añadió que la operación militar especial, que ya lleva tres años, "es muy renombrada en todos los medios de comunicación".
"Pero a los inicios, a los comienzos, no sabían, no tenían ni pista, ni idea en qué parte del planeta Tierra se encontraba Ucrania, sobre todo Ucrania", enfatizó.
Al mismo tiempo, Hincapié subrayó que a los mercenarios en Ucrania se les engaña con los pagos, que se realizan con retrasos de varios meses o, en algunos casos, no se efectúan en absoluto.
"Por lo menos, tengo como seis o siete casos de personas que superaron los seis meses allá y apenas recibieron las familias tres salarios. Y los últimos tres salarios (...) no los alcanzaron a recibir y perdieron comunicación con sus esposos. No se sabe absolutamente nada. Y cuando hablo con ellos siempre lloran, (...) tienen la esperanza, pero yo, por la experiencia que tengo, sé que estos hombres ya partieron hacia el otro mundo", indicó.
12 de septiembre, 21:00 GMT
En julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el mercenarismo como "una forma de robar una nación" en un mensaje publicado en la red social X.
A los latinoamericanos se les suele atraer con promesas de altos pagos y buenas condiciones de servicio. Sin embargo, en la práctica, en Ucrania son utilizados como carne de cañón, sufren maltratos por parte del mando, mueren con frecuencia y, tras su fallecimiento, los empleadores se niegan a pagar las compensaciones a las familias alegando diversos pretextos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.