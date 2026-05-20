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De europeos a colombianos: Moscú destapa quién pelea hoy por Kiev y por qué los mercenarios huyen en masa

De europeos a colombianos: Moscú destapa quién pelea hoy por Kiev y por qué los mercenarios huyen en masa

Sputnik Mundo

Debido a la deserción masiva de mercenarios europeos profesionales, estos están siendo sustituidos por personas con antecedentes penales, notó a Sputnik el... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T17:31+0000

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Según el diplomático, "es imposible elaborar una lista precisa" de los países de origen de los mercenarios porque esa información solo está en manos de la parte ucraniana. No obstante, hay tendencias claras: hoy en día "huyen los europeos, los de Europa del Este y los países bálticos", detalló.Al mismo tiempo, continuó, se está reemplazando el contingente: a los mercenarios profesionales los sustituyen personas sin experiencia militar seria, con antecedentes penales o simplemente en busca de dinero rápido. "En primer lugar, se trata de América Latina. Hay muchos colombianos y nicaragüenses. También hay brasileños y argentinos. En esos países operan muchas empresas de reclutamiento occidentales —a menudo estadounidenses, británicas o europeas— que ofrecen la posibilidad de luchar del lado de Ucrania a quienes, por ejemplo, formaban parte de cárteles de la droga", explicó.Por otra parte, Miróshnik volvió a denunciar las torturas de las fuerzas ucranianas contra los prisioneros de guerra rusos.El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como "carne de cañón", mientras que las fuerzas rusas continuarán eliminándolos en todo el territorio de Ucrania. Los propios extranjeros que llegaron a combatir por dinero han reconocido en numerosas entrevistas que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir en los combates son muy bajas.

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