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El fiasco de EEUU en Irán podría suponer el fin del dólar como moneda mundial, advierten medios

El fiasco de EEUU en Irán podría suponer el fin del dólar como moneda mundial, advierten medios

Sputnik Mundo

La nacionalización del Canal de Suez en 1956 desencadenó la invasión de Egipto por parte del Reino Unido, Francia e Israel, lo que provocó un amplio rechazo... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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El colapso de las monedas de reserva suele acelerarse por errores geopolíticos y problemas económicos, señaló la publicación, que puso como ejemplo a la libra esterlina, incapaz de recuperarse tras la crisis de Suez.El dólar se consideró durante mucho tiempo un refugio seguro en tiempos turbulentos, pero en el último año se desvalorizó, subrayó la publicación.En particular, el artículo citó dos factores que ensombrecen el futuro del dólar: las fallidas intervenciones militares en Oriente Medio y la creciente deuda pública de EEUU.Respecto a Irán, la crisis del estrecho de Ormuz podría ser uno de los factores que aceleren la erosión del "privilegio exorbitante" del dólar, estimó el artículo.Al mismo tiempo, en términos económicos, EEUU se encuentra hoy en una situación similar a la del Reino Unido en los años 50: su deuda pública supera el 120% del PIB, cerca de máximos históricos.Aunque el dólar aún concentra alrededor de tres quintas partes de las reservas mundiales de divisas y sigue dominando la facturación del comercio internacional, el mundo avanza de forma inexorable hacia un sistema multipolar, también en el ámbito monetario, destacó la publicación.Un ejemplo de cooperación en el marco de un mundo multipolar es el BRICS. Los países miembros del bloque están impulsando el uso de monedas nacionales en sus intercambios comerciales y financieros, con el objetivo de reducir su dependencia de divisas externas.Como ejemplo, en noviembre, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluánov, señaló que Rusia y China pasaron casi por completo a realizar sus transacciones en sus monedas nacionales, ya que el 99,1% de los pagos se efectúa en yuanes y rublos.Al mismo tiempo, la proporción de pagos en rublos rusos en las transacciones de comercio exterior de Rusia alcanzó un nuevo máximo en febrero de 2026, llegando al 60%.Pekín, por su parte, fija cada vez con mayor frecuencia los precios de los contratos energéticos en yuanes, que además se ha convertido en la base del sistema de pagos interbancarios transfronterizos CIPS, una alternativa a la red SWIFT dominada por el dólar.

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https://noticiaslatam.lat/20260515/rusia-sugiere-crear-una-plataforma-de-inversion-para-los-paises-de-los-brics-1173473089.html

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