https://noticiaslatam.lat/20260515/rusia-sugiere-crear-una-plataforma-de-inversion-para-los-paises-de-los-brics-1173473089.html

Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS

Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS

Sputnik Mundo

Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión para los miembros de los BRICS, indicó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión ministerial... 15.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-15T18:34+0000

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Otras declaraciones clave de Lavrov:

https://noticiaslatam.lat/20260515/los-brics-instan-a-levantar-las-restricciones-economicas-y-financieras-impuestas-a-cuba-1173467788.html

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