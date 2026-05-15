Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260515/rusia-sugiere-crear-una-plataforma-de-inversion-para-los-paises-de-los-brics-1173473089.html
Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS
Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS
Sputnik Mundo
Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión para los miembros de los BRICS, indicó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión ministerial... 15.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-15T18:34+0000
2026-05-15T18:34+0000
internacional
brics
serguéi lavrov
onu
g7
brasil
la india
nueva deli
🌏 asia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173472923_0:33:3043:1745_1920x0_80_0_0_4e9bd97ece37797f60a2bf36f3f3b5e4.jpg
Otras declaraciones clave de Lavrov:
https://noticiaslatam.lat/20260515/los-brics-instan-a-levantar-las-restricciones-economicas-y-financieras-impuestas-a-cuba-1173467788.html
brasil
la india
nueva deli
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173472923_165:0:2877:2034_1920x0_80_0_0_3975963f1a45b35143ccca32b1f169ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, serguéi lavrov, onu, g7, brasil, la india, nueva deli, 🌏 asia
brics, serguéi lavrov, onu, g7, brasil, la india, nueva deli, 🌏 asia

Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS

18:34 GMT 15.05.2026
© SputnikEl ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión para los miembros de los BRICS, indicó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión ministerial del grupo en Nueva Deli. Asimismo, detalló que la herramienta estará destinada a movilizar fondos para financiar proyectos de desarrollo en los países que forman parte de la asociación.

"Como una herramienta prometedora, Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión que permita acumular fondos significativos, incluso mediante el uso de activos digitales, para llevar a cabo proyectos de desarrollo en el espacio de nuestra asociación", señaló.

Otras declaraciones clave de Lavrov:
Es importante continuar con la creación de mecanismos de pagos transfronterizos resistentes a riesgos externos, sobre todo en monedas nacionales.
La colaboración del grupo de los BRICS contra el extremismo y el terrorismo cobra especial relevancia cuando un conjunto de países los utilizan para ejercer presión sobre Gobiernos que no les convienen.
El próximo cambio del secretario general de la ONU ofrece la oportunidad de poner orden en la organización.
El grupo BRICS se presenta como una coalición de fuerzas que abogan por un orden mundial justo.
Los países de los BRICS, que representan alrededor del 40% del PIB mundial, deben tener una influencia comparable a la del G7.
Rusia apoya la aspiración de Brasil y la India a convertirse en miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los cancilleres de los paises-miembros de los BRICS durante la reunión ministerial de ese grupo en la India - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
América Latina
Los BRICS instan a levantar las restricciones económicas y financieras impuestas a Cuba
12:41 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала