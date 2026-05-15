Rusia sugiere crear una plataforma de inversión para los países de los BRICS
© SputnikEl ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov
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Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión para los miembros de los BRICS, indicó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión ministerial del grupo en Nueva Deli. Asimismo, detalló que la herramienta estará destinada a movilizar fondos para financiar proyectos de desarrollo en los países que forman parte de la asociación.
"Como una herramienta prometedora, Rusia propone crear una nueva plataforma de inversión que permita acumular fondos significativos, incluso mediante el uso de activos digitales, para llevar a cabo proyectos de desarrollo en el espacio de nuestra asociación", señaló.
Otras declaraciones clave de Lavrov:
Es importante continuar con la creación de mecanismos de pagos transfronterizos resistentes a riesgos externos, sobre todo en monedas nacionales.
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