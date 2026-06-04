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EEUU busca un cambio de régimen en Cuba, afirma Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington pretende modificar la situación política en la mayor de las Antillas. 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario estadounidense reiteró que estas acciones se llevarán a cabo cuando "termine" la guerra contra Irán. Los dichos de Trump se dan en un marco de asedio contra la nación caribeña, que arrancó de manera tajante en enero, cuando EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana.
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EEUU busca un cambio de régimen en Cuba, afirma Trump

21:18 GMT 04.06.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump, presidente de Estados Unidos, habla durante un evento sobre salud materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de mayo de 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla durante un evento sobre salud materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington pretende modificar la situación política en la mayor de las Antillas.
"Tenemos algunos planes muy buenos para Cuba (...). Tenemos que deshacernos del régimen (...). La diferencia es que ahora no les entra dinero; les llegaba de Venezuela (...). Vamos a cuidar de [La Habana]", aseguró ante periodistas en la Casa Blanca.
Asimismo, el mandatario estadounidense reiteró que estas acciones se llevarán a cabo cuando "termine" la guerra contra Irán.
Los dichos de Trump se dan en un marco de asedio contra la nación caribeña, que arrancó de manera tajante en enero, cuando EEUU impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana.
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