Operación Costa: ¿cooperación estratégica o la consolidación de un protectorado de EEUU en Ecuador?

Operación Costa: ¿cooperación estratégica o la consolidación de un protectorado de EEUU en Ecuador?

Sin embargo, mientras el Gobierno de Daniel Noboa defiende el operativo como una respuesta necesaria ante la crisis de inseguridad, analistas y expertos en defensa consultados por Sputnik advierten sobre los riesgos de una dependencia estructural, y la implementación de una estrategia que prioriza el control militar sin inversión social.La ruta hacia la intervenciónEl despliegue se enmarca en un contexto de creciente violencia criminal que el Estado ecuatoriano no ha logrado contener. El año 2025 se convirtió en el más violento en la historia reciente del país sudamericano, con 9.216 homicidios registrados, de acuerdo con cifras oficiales.La llegada de fuerzas especiales estadounidenses y el uso de tecnología de interdicción avanzada marcan un hito en la relación bilateral, pero también reabren el debate sobre los límites de la cooperación militar en suelo soberano.Para Luis Córdova, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, la Operación Costa no es un evento aislado, sino la culminación de una hoja de ruta trazada desde mediados de 2023.Esta temporalidad es corroborada por la propia Policía Nacional. Carlos Almeida, mayor de la Policía Nacional del Ecuador y jefe de la Unidad Nacional de Químicos de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, participó en la Operación Costa. En diálogo con Sputnik, confirma que la ejecución final fue precedida por casi dos años.En ese sentido, Córdova señala una contradicción entre la política gubernamental y la voluntad popular. A pesar de que en un referéndum realizado en 2025 el país rechazó la instalación de bases militares extranjeras, el experto sostiene que el marco jurídico actual permite una operatividad casi total de las fuerzas externas.Beneficios frente al riesgo de la dependenciaDesde una perspectiva distinta, Daniel Pontón, doctor en Ciencias Sociales y decano de la Escuela de seguridad y defensa del Instituto de altos estudios nacionales, reconoce que la cooperación internacional es fundamental en el combate al crimen transnacional del siglo XXI, aunque advierte sobre los peligros de no generar capacidades propias.Para el académico, la vulnerabilidad reside en que esta subordinación no es solo tecnológica, sino que alcanza áreas críticas como la inteligencia económica.¿Seguridad real o 'guerra cognitiva'?La Operación Costa se lanza en un momento político sensible para la Administración de Noboa, tras una derrota electoral en la consulta popular de finales de 2025. Córdova sugiere que existe un componente comunicacional y político detrás del estruendo militar, orientado a mejorar la percepción de seguridad, de cara a los próximos eventos electorales.Sin embargo, el éxito de la operación está bajo la lupa. Mientras las agencias federales estadounidenses, como la DEA, reportan indicadores de éxito basados en toneladas de droga incautadas, los expertos locales señalan que esto no necesariamente se traduce en una mejora de la calidad de vida o en la reducción de la violencia urbana en provincias como Guayas o Los Ríos.Más allá de las incautacionesPara que una intervención de esta magnitud tenga un impacto real y sostenible, los analistas proponen mirar más allá del despliegue de tropas en el litoral. Luis Córdova identifica tres factores que determinarán si la Operación Costa es efectiva o si se trata de lo que él denomina una "política de simulacro".Adicionalmente, reflexiona que si no existe una política para lograr inclusión en los sectores donde hay mayor reclutamiento de niños y adolescentes —mejorando el sistema educativo y de salud—, no sería posible que los mismos dejen las pandillas “solo porque llegan los Rangers de Texas o los comandos Delta"Ecuador ante el espejo regionalLa inserción absoluta de Ecuador en la doctrina del Pentágono de "guerra contra las drogas" sitúa al país en una estrategia que ha sido cuestionada durante cinco décadas en América Latina por sus resultados limitados en la reducción del consumo y la violencia.La Operación Costa representa, en última instancia, el dilema de un Estado que busca recuperar el control de su territorio apoyándose en una potencia extranjera, en un delicado equilibrio entre la ayuda técnica y la soberanía. En los próximos meses, los datos sobre homicidios intencionales y la trazabilidad de los capitales ilícitos dirán si la presencia de los comandos especiales de EEUU en las costas ecuatorianas fue la solución o un nuevo capítulo de una dependencia internacional.

