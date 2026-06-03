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El trabajo remoto reduce las oportunidades laborales para los recién egresados, según análisis
El trabajo remoto reduce las oportunidades laborales para los recién egresados, según análisis
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Un análisis de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que la expansión del trabajo remoto ha reducido los incentivos para contratar y capacitar a... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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El trabajo remoto ha contribuido de forma significativa al aumento del desempleo juvenil en economías desarrolladas, según un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, que atribuye a esta modalidad laboral cerca de dos tercios del incremento reciente en la desocupación entre graduados universitarios.La investigación encontró que los sectores donde el trabajo a distancia es más común registran tasas de desempleo más elevadas entre los jóvenes profesionales que entre trabajadores con mayor experiencia, quienes pueden desempeñar sus funciones con menor supervisión.De acuerdo con los autores del informe, los empleados que recién ingresan al mercado laboral suelen requerir más capacitación, tutoría y acompañamiento por parte de supervisores y colegas, algo que resulta más difícil de proporcionar en entornos completamente remotos.El estudio señala que el trabajo desde casa ha debilitado los incentivos de las empresas para contratar personal joven, ya que la formación en el puesto de trabajo se vuelve más compleja cuando los equipos operan a distancia.Asimismo, los investigadores señalaron que el trabajo en línea —y no la inteligencia artificial generativa— es la causa principal del deterioro reciente en las oportunidades laborales para los recién graduados, aunque advirtieron que la IA podría representar un reto mayor en el futuro.Las conclusiones cobran relevancia en países como Gran Bretaña, donde el desempleo entre personas de 16 a 24 años alcanzó el 16,2% durante el primer trimestre del año, equivalente a unos 729.000 jóvenes sin trabajo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.La investigación también observó que, tras la expansión del trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19, la tasa de desempleo juvenil en Estados Unidos aumentó cerca de un punto porcentual, mientras que entre los trabajadores de mayor edad y experiencia se registró una disminución.Asimismo, el análisis reveló que los empleados que trabajan desde casa reciben menos retroalimentación y apoyo de sus superiores y compañeros, una situación que afecta especialmente a los trabajadores jóvenes, quienes dependen en mayor medida de la orientación y los comentarios para desarrollar habilidades y avanzar profesionalmente.
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El trabajo remoto reduce las oportunidades laborales para los recién egresados, según análisis

07:46 GMT 03.06.2026
© AP Photo / Cheyanne MumphreyTrabajo remoto
Trabajo remoto - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Cheyanne Mumphrey
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Un análisis de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que la expansión del trabajo remoto ha reducido los incentivos para contratar y capacitar a trabajadores jóvenes, contribuyendo al aumento del desempleo entre recién graduados universitarios.
El trabajo remoto ha contribuido de forma significativa al aumento del desempleo juvenil en economías desarrolladas, según un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, que atribuye a esta modalidad laboral cerca de dos tercios del incremento reciente en la desocupación entre graduados universitarios.
La investigación encontró que los sectores donde el trabajo a distancia es más común registran tasas de desempleo más elevadas entre los jóvenes profesionales que entre trabajadores con mayor experiencia, quienes pueden desempeñar sus funciones con menor supervisión.
De acuerdo con los autores del informe, los empleados que recién ingresan al mercado laboral suelen requerir más capacitación, tutoría y acompañamiento por parte de supervisores y colegas, algo que resulta más difícil de proporcionar en entornos completamente remotos.
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El estudio señala que el trabajo desde casa ha debilitado los incentivos de las empresas para contratar personal joven, ya que la formación en el puesto de trabajo se vuelve más compleja cuando los equipos operan a distancia.
Asimismo, los investigadores señalaron que el trabajo en línea —y no la inteligencia artificial generativa— es la causa principal del deterioro reciente en las oportunidades laborales para los recién graduados, aunque advirtieron que la IA podría representar un reto mayor en el futuro.
Las conclusiones cobran relevancia en países como Gran Bretaña, donde el desempleo entre personas de 16 a 24 años alcanzó el 16,2% durante el primer trimestre del año, equivalente a unos 729.000 jóvenes sin trabajo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.
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La investigación también observó que, tras la expansión del trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19, la tasa de desempleo juvenil en Estados Unidos aumentó cerca de un punto porcentual, mientras que entre los trabajadores de mayor edad y experiencia se registró una disminución.
Asimismo, el análisis reveló que los empleados que trabajan desde casa reciben menos retroalimentación y apoyo de sus superiores y compañeros, una situación que afecta especialmente a los trabajadores jóvenes, quienes dependen en mayor medida de la orientación y los comentarios para desarrollar habilidades y avanzar profesionalmente.
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